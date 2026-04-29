Liga Nacional de Baloncesto suspende jornada por fallecimiento de hija de Rafael Uribe

La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) pospuso los partidos programados para este miércoles 29 de abril debido al fallecimiento de Danna Sofía Uribe, hija del presidente de la Federación Nacional de Baloncesto, Rafael Uribe.

“Los partidos programados para hoy 29 de abril, quedan pospuestos en señal de duelo por el fallecimiento de Danna Sofía Uribe, hija del presidente de Fedombal, Rafael Uribe”, indica parte de una publicación escrito por la liga.

“La LNB y su presidente, Antonio Mir, expresan sus condolencias y apoyo a la familia en este difícil momento”, continúa el comunicado.

Conforme al calendario del torneo, los partidos que estaban previstos para este miércoles eran Héroes de Moca contra Titanes del Sur en el Polideportivo Moca 85 y Metros de Santiago frente a Reales de La Vega en la Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.