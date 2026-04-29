Santiago Matías encabeza lista de los 100 comunicadores más influyentes de los medios de RD

El empresario y creador de contenido Santiago Matías encabeza el ranking de los 100 comunicadores más influyentes de la República Dominicana correspondiente a 2025, elaborado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES).

Matías obtuvo 392,858 votos, colocándose por encima de figuras consolidadas del periodismo como Julio Martínez Pozo y Nuria Piera, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El estudio, en su tercera edición, se realizó mediante encuestas en redes sociales entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025, evaluando percepción, alcance e impacto dentro del ecosistema mediático dominicano.

El liderazgo de Matías no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia donde el contenido digital, el streaming y la interacción directa con la audiencia han redefinido las reglas del juego. Espacios como “Alofoke Radio Show” y proyectos como “Planeta Alofoke” reflejan una capacidad de convocatoria masiva, consolidando un nuevo tipo de poder mediático basado en métricas digitales y engagement.

El ranking de FUCIMDRES también evidencia la convivencia entre generaciones y formatos: periodistas tradicionales, presentadores de televisión, comentaristas y creadores de contenido comparten ahora el mismo terreno de influencia, en un entorno cada vez más competitivo y medido por la atención del público.