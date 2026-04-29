Santiago Matías encabeza lista de los 100 comunicadores más influyentes de los medios de RD
Matías obtuvo 392,858 votos, colocándose por encima de figuras consolidadas del periodismo como Julio Martínez Pozo y Nuria Piera, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
El empresario y creador de contenido Santiago Matías encabeza el ranking de los 100 comunicadores más influyentes de la República Dominicana correspondiente a 2025, elaborado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES).
Matías obtuvo 392,858 votos, colocándose por encima de figuras consolidadas del periodismo como Julio Martínez Pozo y Nuria Piera, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
El estudio, en su tercera edición, se realizó mediante encuestas en redes sociales entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025, evaluando percepción, alcance e impacto dentro del ecosistema mediático dominicano.
El liderazgo de Matías no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia donde el contenido digital, el streaming y la interacción directa con la audiencia han redefinido las reglas del juego. Espacios como “Alofoke Radio Show” y proyectos como “Planeta Alofoke” reflejan una capacidad de convocatoria masiva, consolidando un nuevo tipo de poder mediático basado en métricas digitales y engagement.
El ranking de FUCIMDRES también evidencia la convivencia entre generaciones y formatos: periodistas tradicionales, presentadores de televisión, comentaristas y creadores de contenido comparten ahora el mismo terreno de influencia, en un entorno cada vez más competitivo y medido por la atención del público.