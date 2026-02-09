Alcalde de SFM llega a un acuerdo con vendedores de patinetas eléctricas

El alcalde del municipio San Francisco de Macorís, Alex Díaz, aseguró que llegó a un acuerdo con los vendedores de las patinetas eléctricas que suelen transitar en la ciudad.

Días atrás, el ejecutivo municipal había comentado que la Policía Nacional tenía permiso para cerrar ese tipos de negocios; sin embargo, autoridades y negociantes establecieron normas para la venta de las patinetas eléctricas.

“El ayuntamiento no tiene que darle un permiso a una persona que compre algo para trasladarse a su destino de trabajo, estudios o para hacer su diligencia, es a negocios que se instalen con ese propósito de venderlos o de hacer otro tipo de operación comercial a menores”, aseguró en un video.

“Nos reunimos con ellos, les especificamos y se comprometieron a alquilarles a adultos, no a menores. Incluso, ellos van actuar y nos agrado eso, porque no podemos arriesgar la vida de los menores”, acotó.

Conforme al alcalde, el convenio busca brindar mayor seguridad a los habitantes del municipio; además de salvaguardar la integridad de los menores de edad.

Aseguró que solamente los menores que circulen sin permiso con este tipo de vehículos serán detenidos, pero los adultos podrán conducir con libertad.

“De igual manera, hablamos con la policía para que los adultos que andan con este tipo de patinetas no los detengan, que es a los menores que hay que detener”, indicó en un audiovisual publicado en la cuenta de SFM Noticias.

Llamado a la familia

Por otro lado, Díaz realizó un llamado a las familias residentes de la localidad del norte del país para buscar mantener la atención sobre los menores de edad.

“Les exhortamos a las familias que los cuiden, ese es el propósito de nosotros como autoridades y ya el compromiso de los que venden este tipo de motocicletas eléctricas a no venderlas a menores de edad”, dijo.