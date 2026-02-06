Operativo contra patinetas eléctricas en SFM; alcalde insta a que paren ventas de estos vehículos

Miembros de la Policía Nacional realizan operativos en San Francisco de Macorís para apaciguar el uso desmedido de las patinetas eléctricas que han estado circulando agresivamente en las calles de distintos puntos de este y otros minicipios.

La jornada, que busca retirar de las calles estos vehículos eléctricos se da por la preocupación que despierta en varios padres y ciudadanos, al ver que la mayoría de los que manejan este aparato son menores de edad, además de la ausencia de permisos de los negocios que rentan y venden las patinetas.

El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, valoró de manera positiva la acción por parte de la policía y aprovechó para enviar algunas advertencias a quienes están comercializando las motocicletas eléctricas y a los padres que están sirviendo de apoyo y escudo para comprarle los equipos a sus hijos.

“Importante que la policía este recogiendo estas patinetas que son el dolor de cabeza de los padres, de las madres, de la sociedad de San Francisco de Macorís”, anunció el alcalde.

Al tiempo que exhortó a los negociantes que no tienen el permiso de parte del ayuntamiento a cerrar este tipo de negocios, que asegura Díaz, pone en peligro a los niños, o en su defecto visitar el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y obtener sus permisos para poder operar.

Además, enfatizó que no se permitirá que gracias a estos negocios las familias se encuentren en una situación difícil donde los hijos se enfrenten a los padres, agregó que los comerciantes no pueden alquilar este tipo de vehículos a menores de edad.

Díaz también envió un comunicado a los padres que apoyan estas acciones diciendo que si hay un adulto que va y busca este equipo a nombre de ellos es un irresponsable y tiene una responsabilidad extendida igual que como dueño del vehículo, por lo cual va a caer todo el peso de la ley. “les advertimos que deben de cerrar este tipo de negocios”, añadió.

Como último mensaje Díaz dijo que “debe haber orden, debe haber planificación y eso no se planificó con el gobierno local, exhortamos a quienes tengan negocios abiertos de esta índole y con esta peculiaridad que lo cierren porque nosotros, la policía ya está yendo y nosotros vamos a cerrarlo”.