FBI se integra este miércoles a la búsqueda de Brianna Genao

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes ya se encuentran en el país, se integrarán hoy a las labores de búsqueda de la menor de tres años, Brianna Genao, desaparecida desde el 31 de diciembre del pasado año, cuando su abuela materna pasaría el día de Año Nuevo con su familia en la comunidad Barrero.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que la búsqueda se realiza a través de una fuerza de tarea conjunta, conformada por miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.

“La participación del FBI incluirá personal especializado y un canino experto en búsqueda, entrenado para este tipo de situaciones”, explicó Pesqueira. Dijo además que varios organismos de seguridad del Estado están desde el primer día aunando esfuerzos para localizar a la menor de 3 años.

Pesqueira ofreció las declaraciones tras acudir al lugar donde se produjo la desaparición de la niña, y señaló que las labores de investigación se realizan por instrucciones directas del presidente Luis Abinader, impartidas durante una reciente reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta.

“El proceso investigativo está siendo dirigido de manera coordinada por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, junto a la magistrada Olga Diná, de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, en estrecha colaboración con nuestros equipos de detectives y fiscales”, explicó el portavoz policial.

“Desde el primer día, personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911 ha estado sobrevolando el área con drones de alta tecnología. Se han acumulado más de 100 horas de vuelos, como parte de las labores complementarias para la recopilación de evidencias”, precisó.

Pesqueira reiteró que no se escatimarán esfuerzos hasta dar con el paradero de la menor y aclaró que cualquier información oficial sobre el caso será ofrecida exclusivamente a través de los canales institucionales, con el objetivo de evitar especulaciones y garantizar la transparencia del proceso.

La niña Brianna Genao fue reportada como desaparecida cuando se encontraba junto a su abuela, quien había viajado con ella a pasar las festividades navideñas en la comunidad Barrero, en el municipio Imbert, de la provincia Puerto Plata.

Un agente con un canino en la zona acordonada en Barrero, donde desapareció Brianna.Onelio Domínguez

impacto en la comunidad

Desde la desaparición de la niña Brianna, la vida en la comunidad de Barrero cambió de forma drástica.

La tranquilidad que durante décadas caracterizó a este pequeño paraje agrícola fue sustituida por el miedo, el silencio y la desconfianza.

Campesinos que antes salían de madrugada a sus conucos ahora permanecen encerrados en sus casas.

Comerciantes que vivían del poco movimiento local han visto caer sus ingresos a cero. La comunidad, de calles estrechas y vínculos familiares profundos, se paralizó.

La niña Brianna Genao tien seis días desaparecida.Listín Diario