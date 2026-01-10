“Mientras yo no vea el cuerpo, no pierdo la esperanza”, dice padre de Brianna Genao

“Mientras yo no vea el cuerpo, y me enseñen prueba de ADN de que la sangre es de ella, yo estoy dudando, tengo la esperanza de que esté viva”, fueron las palabras de Carlos Manuel Genao, padre de Brianna Genao, a 10 días de la desaparición de la niña de 3 años.

Genao, indicó a Listín Diario que pese a que dos tíos de la niña, presuntamente habrían confesado haberle quitado la vida, y de las imágenes de una habitación con sangre y la huella de un pie pequeño, que le habrían mostrado las autoridades, él no pierde la esperanza de encontrar a su hija.

“Nadie sabe si la niña puede estar por ahí, pudieron venderla, yo espero en Dios que sea así, porque tengo esperanza de encontrarla”, expresó Carlos Manuel Genao.

Asimismo, Yésica González, madre de la menor, colgó en sus redes sociales una fotografía con su hija y un mensaje contundente a las autoridades: “Pido de corazón que no paren la búsqueda”.

Además, indicó que pide a Dios las fuerzas para afrontar estos momentos, en que su pequeña continúa desaparecida.

Este sábado se cumplieron 10 días desde aquel fatídico 31 de diciembre de 2025, cuando la niña, que se encontraba compartiendo en casa de unos familiares, fuera reportada como desaparecida.

Este sábado, la presencia militar ha sido menor en el perímetro de la zona de búsqueda.

Hace varios días, se conoció la información de que dos tíos de Brianna, habría confesado a investigadores de la Policía Nacional que abusaron sexualmente y mataron a la menor de edad.

Rafael Reyes Núñez Rosario (Papito) y Reyes Núñez Rosario, habrían confesado haber cometido el hecho. Fuentes indicaron que admitieron que enterraron el cadáver de su sobrina, pero que no recordaban dónde.