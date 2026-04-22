Deivy Abreu tenía 9 meses trabajando en camión recolector de basura; dejó cinco niños huérfanos

Al momento de su muerte, Deivy Carlos Abreu Quezada tenía 9 meses como chofer de la empresa Comlursa S.R.L, la cual tiene un contrato de recolección de desechos sólidos con el Ayuntamiento de Santiago.

Según la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados, este hombre dejó a cinco niños en la orfandad.

De acuerdo al interrogatorio de Sarah Selineth Abreu Quezada, su hermana; se enteró del incidente alrededor de las 10 de la noche del viernes 17 a través de las redes sociales. Un hombre le mostró uno de los videos que circulaban, preguntándole si no era su hermano.

“Yo tengo entendido que él rozó un motor con el camión y por eso le hicieron eso”, le dijo a los fiscales que la entrevistaban, al tiempo que desconocía si su hermano tenía problemas con alguno de ellos o con la justicia.

Datos:

Según el documento, este motor fue utilizado por Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Маснo”, para perseguirlo hasta que lo capturó, junto a un grupo de motoristas.

Este hombre le propinó una puñalada en la pierna derecha al conductor del camión, lo que provocó la muerte.

Deivy Carlos Abreu Quezada murió en el Hospital Presidente Estrella Ureña entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana del sábado 18 de abril.

Su muerte fue producida por un cuchillo tipo caza, color negro, de aproximadamente 12 pulgadas de longitud. Esta arma fue dejada en el Palacio de Justicia de Santiago y levantada por los fiscales.

La persecución en contra de Deivy Carlos Abreu Quezada duró 23 minutos e inició en el Ensanche Bermúdez.

Las autoridades han arrestado a siete personas como parte de los agresores, quienes lanzaban piedras al camión y su conductor, pidiendo que “lo maten”.

Los acusados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.