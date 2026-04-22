Tribunal español confirma absolución Neymar por corrupción y estafa en su fichaje de 2013

El Tribunal Supremo español confirmó la absolución del delantero brasileño Neymar y del resto de procesados por las supuestas irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona en 2013, tal y como ya había determinado la Audiencia de Barcelona tras el juicio celebrado hace casi cuatro años.

En un comunicado emitido este miércoles, el alto tribunal español consideró "que los hechos probados han reflejado la inconsistencia de la acusación" que ya solo ejercía la compañía brasileña DIS, dueña del 40 % de los derechos federativos de Neymar cuando todavía era una joven promesa del Santos.

"No hubo ni delito de corrupción en los negocios ni estafa impropia. Ni por el jugador ni sus representantes ni por el FC Barcelona. Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo", agrega la nota.

La sentencia del Tribunal Supremo, con fecha del 16 de abril, avala así la decisión de la Audiencia de Barcelona, que ya había absuelto al jugador -ahora de 34 años y de regreso al Santos-, a sus padres, a los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y a un exdirigente del club paulista en diciembre de 2022.

El inicio de esta enrevesada saga judicial se remonta, sin embargo, más atrás. En 2015, DIS recurrió a la justicia española acusando al Barça, al jugador y su entorno de haberle engañado para ocultarle el monto real del polémico traspaso.

DIS, que recibió 6,8 millones de euros en la operación, les reprochaba, además, no haber sido informado de un supuesto contrato de exclusividad suscrito en 2011 con el Barça, y que habría adulterado la libre competencia para hacerse con el prometedor atacante.

Pero ni el Ministerio Público -que acabó retirando sus acusaciones en la recta final del juicio-, ni después los magistrados consideraron los hechos como delictivos.

Tras el mediático juicio celebrado en 2022 en Barcelona -y al que también acudió a declarar Neymar, por entonces en el Paris Saint Germain- la Audiencia de Barcelona absolvió a los procesados, pero DIS decidió recurrir.

El controvertido fichaje de Neymar por el FC Barcelona en 2013 acabó convertido en una entreverada saga legal que se extendió durante años, con varios enfrentamientos entre las diferentes partes.