Familiares de Brianna Genao piden más detalles sobre el caso

El pasado 9 de enero se informó que la magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, asumiría de manera directa la conducción de las investigaciones en torno a la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario.

Sin embargo, a tres días de ese anuncio, familiares de la menor aseguran que no han tenido contacto alguno con la procuradora y que tampoco han recibido informaciones claras sobre el avance de las investigaciones.

“Yo estoy como el primer día, no sé nada. Yo voy y vengo donde mi mamá a ver si le han dicho algo, no suelto este celular y nada que suena”, clama Braulio González, abuelo materno de Brianna.

En tanto, Ana María Rosario, abuela materna de la niña, indicó que hace dos días recibió la visita de la magistrada Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, quien acudió a la vivienda en busca de artículos pertenecientes a la menor, aunque sin ofrecer detalles sobre el caso.

“Ella le está dando seguimiento al caso, estuvo aquí, pero no nos ofreció detalles, solo buscó cositas de la niña”, explicó Rosario.

Señaló que durante los primeros días de la investigación la familia mantuvo contacto con el director general de Persecución, Wilson Camacho, mientras permanecían en la vivienda donde ocurrieron los hechos. No obstante, aseguró que desde que se trasladaron a Navarrete, ese contacto se ha perdido.

Falta de información y transparencia

Los familiares de Brianna manifestaron su preocupación por la escasa comunicación por parte de las autoridades, así como por el hecho de que no se les han mostrado las evidencias que, según el Ministerio Público, sustentan la investigación.

“Ellos hablaron conmigo y con mi papá, pero no nos enseñaron pruebas ni nada así”, expresó Yessica González, madre de la menor.

“No lo veo mal, pero tampoco lo veo bien, porque a mi entender deberían mostrarnos las pruebas y ser más transparentes”, agregó, al referirse al manejo de la información por parte de las autoridades.

Dudas sobre la culpabilidad de los acusados

Pese a que el Ministerio Público señala como principales sospechosos a Rafael Reyes Núñez Rosario (Papito) y Reyes Núñez Rosario, familiares de Brianna dicen mantenerse al margen ante su presunta culpabilidad.

“Yo recuerdo que desde niños a nosotros nos gustaba estar allá. Nosotros prendíamos los bombillos para que mi mamá se despertara y nos llevara para allá”, expresó la madre de la niña, quien aseguró que los acusados nunca dieron indicios de estar involucrados en un hecho de esta naturaleza.