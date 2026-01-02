Encuentran prenda rosada a 100 metros de la residencia donde desapareció Brianna Genao Rosario

La tarde de este jueves, las unidades de búsqueda encontraron una prenda rosada en las ruinas de una vivienda cuyo techo está soportado con palos, a poco más de 100 metros de la residencia de donde se desapareció Brianna Genao Rosario, de 3 años.

La pieza fue levantada por la magistrada Olga Diná Llaverías, procuradora de niños, niñas y adolescentes, junto a autoridades de la Policía Nacional, para ser incorporada a la bitácora de evidencias y posteriormente ser analizada por los organismos forenses.

“Estamos aquí fajao' buscando”, explicó Diná a Listín Diario mientras se desplazaba en uno de los equipos de búsqueda .

Por segundo día consecutivo, las autoridades se desplazan por distintas zonas del sector Barrero, en Guananico, Puerto Plata , en búsqueda de la niña, quien desapareció el pasado 31 de diciembre, según testigos, después de las 5:30 de la tarde mientras jugaba con otros niños de la comunidad.

Ministerio Público, Policía Nacional, las unidades Dintel y Swat, Defensa Civil, Rescate Ámbar, Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 , familiares de la niña y vecinos se han desplazado por las zonas montañosas, por pendientes y derricaderos, en ríos, en medio de fincas de cacao buscando a la niña.

“Organizamos 7 equipos de 10 personas cada uno, con un total de 70 personas, entre autoridades y comunitarios, desplegados en diferentes rutas buscando a la niña”, explicó Wascar García, director de la Defensa Civil de Puerto Plata.

Más a evidencias

La niña Brianna Genao Rosario desapareció el 31 de diciembre, pasadas las 5:30 de la tarde

Este jueves a mediodía, en medio de las labores de búsqueda, un tío de la niña encontró una zapatilla próxima al río y más adelante, en el mismo trayecto, las autoridades encontraron la otra, de acuerdo a una fuente vinculada a la familia de la menor.

“Me dicen dique que encontraron una zapatilla de la niña a la vera del río, pero nosotros habíamos pasado por ahí hasta con la Policía y no vimos nada”, asegura Reyes Sosa, vecino del sector.

Investigados

Fueron trasladados este viernes hacia la Regional Norte de la Policía Nacional con asiento en Puerto Plata, Carlos Manuel Genao, padre de la menor, y Andy Morel Genao, tío de la infante, quienes están siendo investigados por las autoridades.

“Yo tengo la cabeza loca, primero mi nieta y ahora mis hijos, que no sé dónde los tienen metidos”, expresó en medio de la conmoción Carmen Genao, la abuela paterna de la niña.

La madre de la menor

Según cuentan los familiares, la madre de la niña no reside en el país, por lo que la infante vive con su abuela materna. La madre de la menor no ha podido estar presente en la búsqueda debido a que su pasaporte se encuentra vencido y no ha podido renovarlo por el asueto.

En la vivienda, al momento de la desaparición, había 7 personas, según cuentan los testigos.

“La niña estuvo aquí el 25 de diciembre que teníamos una actividad con familiares, había mucha gente; a ella la elogiaron mucho, había hasta familiares nuestros que la tenían cargada porque ella era muy alegre”, narra Reyes Rosario, tío materno de la niña.