Pacientes oncológicos no obtienen medicamentos

Decenas de pacientes oncológicos se han visto afectados por retrasos, cambios inesperados de medicamentos y gastos que antes estaban cubiertos por el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

La Fundación de Pacientes con Mieloma Múltiple indicó que esa situación ha provocado interrupciones en tratamientos, retrocesos en la enfermedad y un fuerte impacto económico en familias ya vulnerables.

Bertha Montero, presidenta de la fundación, explicó que uno de los principales problemas detectados fue el cambio de medicamentos sin previo aviso ni aval médico, cuando los pacientes acudían a retirar recetas aprobadas.

“El médico recetaba un fármaco y al momento de la aprobación le ofrecían otro distinto, cuya eficacia el especialista desconocía. Muchos pacientes se negaron a retirarlo y otros prefirieron interrumpir el tratamiento”, señaló Montero.

Advirtió que esta práctica generó desequilibrio clínico y emocional, ya que pacientes que llevaban tiempo estables con un medicamento se vieron obligados a suspenderlo o a buscar recursos propios para comprarlo. “Eso afectó directamente su bolsillo y también su salud. Un paciente oncológico no puede interrumpir su tratamiento sin consecuencias”, enfatizó.

Montero indicó que la fundación nunca había enfrentado una crisis de esta magnitud. Aunque anteriormente el proceso fluía, actualmente los medicamentos especialmente los de alto costo se entregan “a cuentagotas”, debido a limitaciones presupuestarias. “Nos dicen que es por el alto costo de los fármacos, pero el resultado es que hay pacientes nuevos esperando hasta un año o año y medio para ingresar al programa”, denunció.

Según explicó, los pacientes que ya están dentro del programa de Alto Costo no sufren interrupciones, pero los nuevos diagnósticos quedan en listas de espera prolongadas, un escenario especialmente crítico para el mieloma múltiple, una enfermedad de progresión rápida.

“Si el paciente no recibe el medicamento oportunamente, la enfermedad avanza y obliga a cambiar el protocolo, muchas veces hacia terapias innovadoras que no están cubiertas por la seguridad social”, precisó.

Asimismo, pacientes afiliados a Senasa han denunciado que gastos asociados a la aplicación de quimioterapia, como sala y premedicación, que antes estaban cubiertos, ahora deben pagarlos de su bolsillo. “Estamos hablando de pagos de 2,000 a 3,500 pesos por sesión, semanal o quincenal. Eso es insostenible para personas que además necesitan medicamentos paliativos”, explicó Montero.

La presidenta de la fundación señaló que, pese a los retrasos, no se ofrecen explicaciones formales claras a los pacientes. Y aclaró que no existe un presupuesto asignado por patología dentro del programa de Alto Costo, sino un fondo general que se distribuye entre todas las enfermedades, lo que deja a muchos pacientes en competencia por recursos limitados.

Actualmente, la Fundación de Pacientes con Mieloma Múltiple maneja una base aproximada de entre 100 y 200 pacientes, aunque no puede ofrecer una cifra exacta debido a la falta de estadísticas oficiales, ya que muchos pacientes fallecen sin que la institución sea notificada. Además de que aunque hay pacientes que no están directamente con ellos, la presienta entiende que el trabajo que hacen es para beneficio de todos.

“Nuestra función es ser la voz del paciente, velar por que el Estado garantice sus medicamentos y respete sus derechos, además de educarlos y orientarlos en el sistema de salud”, concluyó Montero presidenta de la fundación.