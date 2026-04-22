Revelan los nombres de 70 futbolistas que iban a fiestas investigadas por prostitución y drogas

Una investigación judicial en Milán puso bajo la lupa a una presunta red de prostitución y organización de fiestas privadas de las que participaron 70 futbolistas de la élite europea. La causa apunta a una estructura que operaba en eventos exclusivos y encuentros posteriores a partidos, en hoteles de lujo y locales nocturnos.

Según los investigadores, el entramado funcionaba con una lógica empresarial, con reclutamiento de jóvenes, coordinación de servicios y manejo de importantes sumas de dinero. En ese contexto, consignó ANSA, la fiscalía identificó como principales responsables a Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, quienes declararán en los próximos días tras ser detenidos por la Guardia di Finanza -fuerza especial que integra la Policía de Italia-.

La pareja, también socia en la agencia de eventos Ma.De Milano, está acusada de explotar y organizar encuentros con al menos un centenar de jóvenes, muchas de ellas de entre 18 y 20 años.

De acuerdo con la investigación, coordinaban fiestas y encuentros privados, quedándose con parte de los pagos. El expediente también derivó en la incautación de más de 1.2 millones de euros y en la detención de otros presuntos colaboradores.

La pesquisa dirigida por el fiscal Marcello Viola descifró los nombres de algunos de los futbolistas que utilizaban los servicios de la empresa Ma.De Milán, una lista que incluye jugadores de Inter, Milan, Juventus, Lazio, Como, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros.

Esa nómina incluye a Alessandro Bastoni, al brasileño Carlos Augusto y al alemán Yann Bisseck (Inter); al portugués Rafael Leao y a Samuele Ricci (Milan); al serbio Dusan Vlahovic (Juventus); a Raoul Bellanova y a Gianluca Scamacca (Atalanta); a Riccardo Calafiori (Arsenal) y a Andrea Pinamonti (Sassuolo).

Otros nombres destacados en la nómina son Marco Cancellieri (Atalanta), el francés Olivier Giroud (Lille), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el español Dean Huijsen (Real Madrid), Daniel Maldini y el portugués Nuno Tavares (Lazio); el brasileño Arthur Melo (Gremio); el también luso Dany Mota Carvalho (Monza) y el senegalés El Hadji Baye Oumar Niasse (ex jugador también citado en las escuchas telefónicas de la orden y identificado con el nombre en la solicitud del fiscal).

La lista revelada se completa con el serbio Dejan Stankovic (ex mediocampista de Inter y Lazio), Andrea Petagna (delantero del Monza cuyo apellido aparece en una interceptación de documentos depositados), Andrea Ranocchia (ex jugador del Monza), Matteo Ruggeri (Atlético Madrid), el eslovaco Milan Skriniar (Fenerbahce), Guglielmo Vicario (Tottenham), Nadir Zortea (Bologna) y el francés Soualiho Meite (PAOK Salónica).