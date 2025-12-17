“La salud no se roba”: Ciudadanos exigen justicia por caso Senasa

Ciudadanos se unieron en una protesta frente a la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Senasa, en una manifestación convocada por los partidos Opción Democrática (OD) y Frente Amplio.

La protesta fue encabezada por el presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, quien afirmó que “mientras el acceso al poder dependa de quién tiene más dinero, seguirán haciendo lo que sea para conseguirlo, como lo demuestran los casos ligados al narcotráfico y ahora el de Senasa”.

Asimismo, manifestó que hay una “indignación profunda y colectiva”, señalando que la gravedad de lo ocurrido debe llevar a la sociedad dominicana a cuestionarse qué tipo de personas se está eligiendo y colocando en posiciones de poder.

El también exlegislador calificó lo ocurrido como una “corruptela descarada”, afirmando que los reportes divulgados indican que las solicitudes de sobornos iniciaron desde octubre de 2020.

“Esa gente fue a eso. Sabían perfectamente a lo que iban… No asumieron el gobierno con ninguna intención de mejorar la salud”, expresó.

José Horacio sostuvo que el caso Senasa confirma una percepción extendida en la población: “Aquí hay dinero; lo que pasa es que no llega porque se lo roban”.

Señaló que, una vez más, el Estado dominicano está siendo tratado “como un botín para hacer negocios”, en lugar de ser una herramienta para garantizar derechos básicos a la población.

“Hay que hacer una justicia ejemplar, pero no basta con eso. Seguimos atrapados en un círculo vicioso, un sistema diseñado para que estas cosas pasen”, señaló Rodríguez, subrayando que las deficiencias no se limitan al sector salud, sino que podrían estar replicándose en áreas como vivienda y obras públicas sin que los mecanismos de alerta funcionen adecuadamente.

De manera similar expresó que las declaraciones en donde el presidente Luis Abinader aseguró que en el Senasa “solo había un déficit” ponen en duda que el mandatario tenga la conducción real.

Desde Opción Democrática se solicitó la creación de una comisión especial que reciba denuncias de las personas afectadas por la falta de cobertura, incluyendo familiares de pacientes que perdieron la vida por retrasos o negaciones en tratamientos de alto costo.

Los manifestantes señalaron que, mientras familias dominicanas enfrentaban largos viacrucis para acceder a servicios de salud, esos fondos habrían sido utilizados para financiar campañas electorales, como parte de un modus operandi histórico de corrupción e impunidad.

Durante el encuentro exigieron al Ministerio Público expedientes completos, sin exclusiones ni acuerdos que según denunciaron “huelen a impunidad”, y rechazaron que imputados puedan quedar en libertad o conservar parte de lo robado a cambio de colaborar con la justicia.

“Han pasado más de diez años de lucha contra la corrupción y todavía no hay condenas definitivas. Odebrecht, Tucanos, Pulpo… los casos se alargan y quedan en el aire. Con Senasa no puede pasar lo mismo”, expresaron.

Uno de los momentos más conmovedores fue el testimonio de Miguel Ángel Martínez Morel que narró el calvario vivido junto a su madre, Raisa Mariana Morel, diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en 2018, quien falleció el 29 de marzo de 2022 tras años de retrasos, rechazos de medicamentos de alto costo y el tratamiento que su madre necesitaba.

Vivió junto a su madre, Raisa Mariana Morel, diagnosticada con cáncer de mama en 2018, quien falleció el 29 de marzo de 2022 tras años de retrasos, hizo presencia en esta manifestación.Jorge Martínez

“Mientras mi mamá esperaba aprobaciones durante meses, otros se robaban el dinero del seguro que ella cotizó toda su vida”, expresó con indignación.

Además señaló que si la sociedad estaba ciega del robo y corrupción que se está haciendo en el país, este caso ha quitado el cascarón en el que estaban.

Los manifestantes advirtieron que este caso debe llegar “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, y llamaron a reformar la ley electoral y de partidos, para evitar el financiamiento ilícito de campañas con fondos públicos.

La protesta concluyó con un llamado a mantener la movilización ciudadana hasta lograr condenas ejemplares, afirmando que la República Dominicana “no se resigna” y que la salud pública no puede seguir siendo víctima de la corrupción.