Jean Alain Rodríguez viaja a Madrid por motivos de salud con autorización oficial

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, salió del país la tarde de este miércoles con destino a Madrid, España, en un viaje motivado por razones de salud y autorizado previamente por las autoridades correspondientes.

Rodríguez Sánchez partió desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en medio de un discreto operativo y sin ofrecer declaraciones a la prensa presente en el lugar.

De acuerdo con informaciones preliminares obtenidas en la terminal, el exfuncionario contaba con un permiso emitido por la Procuraduría General de la República, que le permite ausentarse temporalmente del territorio dominicano para someterse a chequeos médicos especializados en la capital española.

Según los detalles recabados, el viaje tiene carácter estrictamente médico y contempla una estadía breve.

Está previsto que Rodríguez Sánchez regrese al país el próximo lunes en horas de la tarde, una vez concluidas las evaluaciones de salud programadas.

El exprocurador, quien ocupó el cargo durante la gestión del expresidente Danilo Medina y bajo la bandera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), abordó el vuelo IB0266 de la aerolínea Iberia, el cual despegó de la terminal de Las Américas a las 5:34 de la tarde del miércoles.

En el entorno aeroportuario, la movilidad de pasajeros transcurrió con normalidad, mientras que el abordaje del exprocurador se realizó sin contratiempos, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades migratorias y de seguridad.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre el centro médico en el que será atendido en Madrid ni sobre la naturaleza específica de las evaluaciones médicas a las que será sometido.

La Procuraduría General de la República no ha emitido un comunicado adicional sobre el caso, aunque se espera que en los próximos días se ofrezcan mayores precisiones en torno a las condiciones del permiso otorgado y el seguimiento a su retorno al país.

Este viaje se produce en un contexto en el que figuras públicas bajo procesos legales han solicitado autorizaciones similares por motivos de salud, lo que ha generado debates en la opinión pública sobre los criterios utilizados para conceder este tipo de permisos.