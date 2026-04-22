“Día Ocho” llena sala en Madrid como antesala a su estreno europeo

La película “Día ocho: el soplo del Espíritu” tuvo una premiere a sala llena en el Cine Proyecciones de Madrid, en una noche marcada por la emoción, la espiritualidad y la acogida entusiasta del público, que respondió con una valoración altamente positiva a esta producción inspirada en la vida del padre Emiliano Tardif.

La película llegará a los cines de España el próximo 8 de mayo, distribuida por Goya Producciones y European Dreams Factory, con una duración de 90 minutos y una propuesta dirigida a públicos diversos.

La proyección de la premier congregó a destacadas figuras del ámbito artístico, eclesial y diplomático, entre ellas las actrices protagonistas Angeline Monegro y Marta González, así como la productora Ángela Medina, quienes compartieron con los asistentes en una velada que evidenció el alcance universal del mensaje de la película.

El evento contó además con la presencia del obispo español monseñor Raúl Berzosa y representantes de diversas comunidades de la capital ibérica.

La premiere también recibió el respaldo institucional de la Embajada y el Consulado de la República Dominicana en Madrid, en apoyo a una producción que, aunque profundamente enraizada en la historia dominicana, logra proyectar un mensaje de alcance global.

Durante el encuentro, la productora Ángela Medina destacó la inspiración que sustenta el proyecto. “Esta es una historia que llega al corazón, seas o no religioso”, expresó, al tiempo que invitó al público a asistir a las salas de cine en españa.

Por su parte, la actriz Marta González subrayó el compromiso del equipo con la historia. “Esta película se hizo con mucho amor y con profundo agradecimiento por poder formar parte de un relato de sanación y perdón”, afirmó.

Angeline Monegro, la joven protagonista del filme, enfatizó el alcance generacional de la obra, al invitar especialmente a los jóvenes a verla. “Es una película para toda la familia. En un mundo donde muchas veces buscamos aprobación en cosas que no nos llenan, esta historia puede ayudarnos a descubrir algo más profundo y verdadero”, sostuvo. Asimismo, destacó la experiencia vivida durante el rodaje: “Todo el equipo sintió el Espíritu Santo. Fue una gracia que tocó a todos, técnicos y actores”.

Al término de la proyección, el ambiente en la sala fue de entusiasmo generalizado. Los asistentes salieron con impresiones positivas y coincidieron en recomendar la película, destacando su capacidad de conmover y de conectar emocionalmente con el espectador.

La respuesta del público confirmó el interés generado por una propuesta cinematográfica que combina el drama con una dimensión espiritual, ofreciendo una experiencia que trasciende lo estrictamente narrativo para convertirse en un mensaje de esperanza.

Inspirada en la vida del sacerdote canadiense Emiliano Tardif, reconocido por sus dones de sanación, “Día Ocho: El Soplo del Espíritu” presenta la historia de Yira Sandoval, una joven influencer que enfrenta un proceso de transformación personal a partir de la enfermedad de su hermana y su encuentro con la fe.