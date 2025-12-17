Faride Raful sobre el caso Senasa: Es un caso deplorable, ruin y decepcionante

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, mostró su descontento por el caso de corrupción administrativa dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) al que calificó como “deplorable, ruin y decepcionante”.

En ese sentido, indicó que es un “caso sin precedentes” por la actuación del presidente de la República Luis Abinader.

“En República Dominicana no habíamos visto que un presidente fuera tan categórico al momento de anunciar que un funcionario de su gabinete tenía que enfrentarse a la justicia”, reveló al ser entrevistada este miércoles en el programa El Despertador, del Grupo SIN.

Asimismo, la ministra aseveró que espera que la situación sea resuelta por el Ministerio Público y la justicia del país.

“Es un tema que no merece ningún tipo de perdón, que no sea la condena de la justicia en el plano terrenal, ya la de Dios se considerará en la eternidad y a lo mejor no la veamos”, aseguró

Gran problemática

Además, durante su intervención, desveló que este caso perjudica la visión de transparencia propagada por el presidente Luis Abinader.

“Cuando ese tipo de cosas pasan nos laceran a todos. Yo creo que a veces, desde el poder, mucha gente entiende que por estar en una posición eso lo hace más grande de lo que realmente es”, expresó.

Por otro lado, Raful señaló que su posición como ministra no le permitió estar en las protestas realizadas el domingo 14 de diciembre frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“¿Qué quiero justicia? Totalmente. ¿Qué si yo no estuviera en el Ministerio de Interior y Policía quizás hubiera estado afuera del Palacio de Justicia ese domingo? Sí, hubiera estado ahí reclamando que también la justicia hiciera lo que tiene que hacer”, finalizó.

Caso Senasa

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera por desfalcar al Estado dominicano a través del Senasa.

Los otros tres implicados Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención recibieron la disposición de cumplir arresto domiciliario e impedimento de salidas por los próximos 18 meses.

Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.