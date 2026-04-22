Dedican a Nelson Cruz temporada 2026 de la Liga Juvenil AA de Fedom

Como reconocimiento a la trayectoria del jugador dentro y fuera del terreno, La Federación Dominicana de Béisbol Inc., (Fedom) que dirige Juan Núñez anunció este miércoles durante la presentación oficial de su primera Liga de Béisbol Juvenil Nacional Doble A, que la misma será dedicada al exjugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz.

El anuncio fue ofrecido mediante rueda de prensa en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), en donde se llevó a cabo la introducción de la Liga Juvenil Nacional Doble A (Libeju).

En representación del Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, estuvo el viceministro Kennedy Vargas, quien saludó la iniciativa de la Fedom con el nacimiento de la Liga Doble A. “Estas son las acciones que nos llenan de orgullo a favor de la juventud y del béisbol, nosotros como gobierno nos sentimos en la responsabilidad de darle el apoyo a la Federación y a cada uno de los equipos que conforman la Liga.

El titular Juan Núñez, expresó que la idea de crear la Liga nació en Venezuela de un viaje en donde coincidieron Alma Serrano, J.D. Ozuna, Valentín Contreras y Cristian Pimentel, siendo J. D. el ideólogo de que se formara una Liga que sirviera de colchón para los atletas del béisbol quienes llegando al tope de su edad para ser firmados por un equipo de la MLB no han conseguido la firma anhelada.

“En enero 15 se firman unos 400 a 500 peloteros, pero es mayor la cantidad de jugadores que no logra alcanzar ese sueño todavía con grandes actitudes y deseos para jugar béisbol que están ahí y nosotros teníamos que buscarle un lugar donde acogerlos, un colchón donde ellos caigan para que no se frustren y sientan que todavía pueden y tienen nuestro respaldo, esa es la idea central de esta Liga Nacional Juvenil Doble de la República Dominicana”, dijo Juan Núñez.

Para este 2026 la Libeju contará la participación de ocho novenas, en el Grupo A, Los Patriotas de San Cristóbal con sede en el Estadio Temístocles Metz, Los Warriors de Santiago, accionará en el Estadio Cibao, Los Halcones del Sur, marcando territorio en el Estadio Luis Gregorio Matos “Gollitos” en Salinas, Baní y Go Chiqui en Bonao jugarán en Chiqui Mejía Field.

En el Grupo B, verán acción, Dream Big en el Estadio de Béisbol de la UNPHU en esta ciudad capital, Santo Domingo Este contará con la participación de Los Guardianes del Este en la Academia Ozuna Baseball Factory, Los Guerreros de Guerra en IPL Academy, mientras que los Titanes del Este residen en Pimentel Baseball Academy, estos tres últimos en El toro, de Guerra.

La dedicatoria.

La Liga Nacional Juvenil Doble A para este 2026 a unanimidad decidió dedicar la temporada al exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz, en agradecimiento a sus años de gloria en la MLB, el anuncio fue realizado por Chiqui Mejía, presidente del combinado Go Chiqui.

“Esta dedicatoria la hacemos reconociendo al ser humano excepcional, que ha dado todo por este país, quien ha puesto siempre nuestra bandera en alto, quien siempre ha estado presente para la República Dominicana, nos llena de orgullo y es un honor para nosotros que Nelson haya aceptado”, dijo Mejía.

Formato de juego.

El director técnico de la Liga, Álvaro Samboy presentó el calendario explicando que, los partidos se realizarán los días martes y viernes en jornada doble, 104 juegos, 44 por cada grupo, 16 serán interligas a 9 entradas y los de grupo serán a siete (7) entradas.

La semifinal, clasifican tres equipos de cada grupo, en ambos lados se sienta el primer lugar, el segundo y el tercero juegan una serie pactada a un 3-2, luego el ganador se enfrenta con el que está sentado en el primero, así mismo los dos campeones de grupo se miden en la final pactada a un 5-3.

Juego de Estrellas.

La Liga Doble A viene completa, finalizado el calendario de la ronda regular está previsto realizar el Juego De Estrellas, que también incluirá una competencia de habilidades técnicas y una competencia de cuadrangulares, en donde los equipos de cada grupo enviaran a sus mejores prospectos para que los representen.

La Libeju que servirá como base de datos para recolectar jugadores que puedan representar a la República Dominicana en el Campeonato Premundial U18 de este 2026, se extenderá hasta el mes de agosto, evento que promete ser competitivo.

Fueron presentados, además, Valentín Contreras como coordinador general, Daniel Pérez, director de arbitraje y Christopher Pimentel como director de anotación.