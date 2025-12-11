Grupo de haitianos protesta en la frontera por justicia ante caso de Stephora

Un grupo de haitianos con pancartas en manos se concentraron en el puente fronterizo que une Juana Méndez con Dajabón para pedir justicia por la muerte de la estudiante Stephora Ann-Merci Joseph, de 11 años, quien murió por ahogamiento en una piscina durante una excursión del colegio Leonardo Da Vinci, en Santiago.

Durante la manifestación pacífica, los haitianos clamaban por justicia y que el caso sea investigado, mientras que agentes de la Polifront de Haití se mantenían a la expectativa para evitar disturbios de los manifestantes.

Por la muerte de la menor se encuentran detenidas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Instituto Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Stephora murió durante una exscursión escolar y su madre pide justicia.

El Ministerio Público sostiene que las cuatro imputadas actuaron con torpeza, negligencia e imprudencia extrema, incumpliendo su deber de cuidado y violando normas nacionales.

Según el Ministerio Público, “a las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada”. La piscina se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, la menor “se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato empezó a hundirse y a hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando”.

El cuerpo de la niña ahogada permaneció en el fondo de la piscina durante 30 minutos, de acuerdo al análisis pericial del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) cuando otro menor detectó el cuerpo de Stephora, que ya había subido, y es él quién ayuda a sacarla.