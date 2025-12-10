Caso Stephora: Piden incluir al director y representante del Instituto Da Vinci ente los acusados

El abogado de Lovely Joseph, madre de Stephora Ann-Mircie Joseph, anunció la solicitud de agregar nuevos acusados al caso sobre la muerte de la menor de 11 años.

El jurista Miguel Valdemar dijo que ante la solicitud para la llamada a disposición de la justicia del director del Instituto Leonardo Da Vinci y el representante del centro, se presentó a la fiscalía de Santiago y el Minterio Público para que estos se presenten en el tribunal junto a las cuatro investigadas o sean llamados a otra audiencia.

“Estamos solicitando otro tipo de medida de coerción, estamos agregando más personas que no fueron incluidas por el Ministerio Público, dígase el Instituto Leonardo Da Vinci, su representante, su director, que ni siquiera fueron incluidos en este proceso para que así tengan que responder ante la justicia”, mencionó el abogado a su llegada al Palacio de Justicia de Santiago.

“Esperamos que se haga justicia, que sea un proceso transparente; por una vez por todas se le trata como cualquier otro caso donde ha pasado una desgracia, que es la muerte de Stephora, y que este caso no tenga influencias externas que ayuden a los responsables”, agregó el jurista.

Se recuerda que la muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.