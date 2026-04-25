Banchero y Bane anotan 25 cada uno y los Magic dominan a los Pistons 113-105

Paolo Banchero y Desmond Bane anotaron 25 puntos cada uno, y el Orlando Magic desperdició una ventaja de 17 puntos en el último cuarto antes de remontar y vencer a los Detroit Pistons 113-105 el sábado para tomar una ventaja de 2-1 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Banchero consiguió 12 rebotes y nueve asistencias. Franz Wagner anotó 17 puntos para Orlando, que también contó con 15 de Jalen Suggs y 14 puntos y 17 rebotes de Wendell Carter Jr.

Cade Cunningham anotó 27 puntos para Detroit, que perdía 96-79 a falta de 8:34 para el final, pero luego superó al Magic por 26-8 en los siguientes seis minutos para tomar la delantera. Sin embargo, los Pistons, que contaron con 23 puntos de Tobias Harris, no pudieron mantener la ventaja.

El cuarto partido se juega el lunes por la noche en Orlando.

“Tenemos muchas ganas de que llegue el lunes”, dijo Banchero.

Es la decimotercera vez desde 1984, cuando la NBA adoptó el formato de 16 equipos, que un equipo cabeza de serie número 8 toma una ventaja de 2-1 en una serie de primera ronda sobre un equipo cabeza de serie número 1.