Pavel Núñez y Transfusión inauguran “Cultura pop” con un concierto a casa llena en Hard Rock

La escena musical dominicana vio nacer la noche del viernes “Cultura Pop”, una plataforma artística que debutó a casa llena en el Hard Rock Café Santo Domingo, de la mano del cantautor Pavel Núñez y la emblemática banda Transfusión.

Con un público que abarrotó el recinto desde tempranas horas, el evento se consolidó como un rotundo sold out, marcando el inicio de una propuesta concebida como un espacio de encuentro y colaboración entre artistas dominicanos.

Bajo la producción de Fiora Cruz Carretero, productora artística de Concepto Atariva SDQ, la velada abrió con la participación especial del novel artista King Plaza, dando paso a la esperada actuación de Transfusión, cuyo regreso a los escenarios estuvo cargado de energía, nostalgia y frescura.

La agrupación ofreció un repertorio emocionante que incluyó temas como “Yo me doy”, “Déjame seguirte”, “Vamo’ a fluir”, “Dulce mujer”, “Tú sigues siendo todo”, “Noche de leyenda”, “El pasito”, “Me late”, “Quiero salir contigo esta noche” y “Mujer mujer”, provocando una inmediata conexión con el público.

Uno de los momentos más celebrado llegó al ritmo del tema “Hoy me doy cuenta”, que en esta ocasión se escuchó con una versión adaptada al calor del verano y con la participación especial de Pavel Núñez, desatando aplausos.

También interpretaron juntos “Quiero salir contigo esta noche”, reafirmando el espíritu colaborativo que define a Cultura Pop.

La banda, liderada por Héctor Aníbal Estrella, junto a Rigo Zapata, Alfio Lora, Jean Pimentel y Ronny, dejó claro que esta nueva etapa artística llega con fuerza renovada.

La esperada actuación de Transfusión, marcó un regreso a los escenarios cargado de energía, nostalgia y frescura,WILSON

Tras una transición visual a cargo y la proyección del concepto gráfico de Cultura Pop, Pavel Núñez subió al escenario con su característico carisma, conectando de inmediato con la multitud. Con humor, cercanía y una narrativa espontánea, el artista presentó la esencia del proyecto: una “sombrilla” abierta para futuras colaboraciones musicales.

Acompañado por su banda El Corredor de la 27, Núñez ofreció un recorrido musical cargado de emociones, interpretando temas como “Marola”, “Paso a paso”, “Bethania”, “Canción de cuna”, “Agonizando”, “Sin ti es mejor”, “Santiago de frente”, “Soñar despierto”, “Como ayer”, “Dime si lo ves”, “Ando buscando un amor”, “Viene gente”, “Qué será de ti”y el aclamado cierre con “Te di”, que desató una ovación prolongada.

Durante la velada, Pavel Núñez agradeció el respaldo del público y de las marcas aliadas que hicieron posible el evento, destacando el impacto del concierto a casa llena.

“Gracias mi gente por este apoyo a Cultura Pop, y a nuestros patrocinadores por la fe”, expresó, reconociendo además la participación de la banda Transfusión y de El Corredor de la 27. Asimismo, valoró el respaldo de Claro Dominicana, Banco de Reservas de la República Dominicana, Rental Vision y Periódico Hoy, bajo la producción de Atariva SD.

“Nos sentimos muy emocionados y contentos de que el apoyo haya sido unánime, y de que la gente haya respondido de esa manera a esta propuesta que, hablando desenfadado con mi compadre (Héctor Aníbal), pues le dimos forma”, expresó Pavel.

Entre los planes futuros, Héctor Aníbal reveló que tienen previsto llevar este concierto a Santiago de los Caballeros. “Eso viene pronto. Y si Dios quiere estaremos visitando Nueva York, también”, indicó.

“Cultura Pop se expande, y recuerden que nosotros somos la punta de lanza, pero esta es una sombrilla que se abre. Cultura Pop fue creado como un concepto para que otras duplas puedan coexistir en este nuevo ecosistema musical”, agregó Pavel.

Con este debut, Cultura Pop se posiciona como una plataforma prometedora dentro del panorama cultural, proyectando futuras ediciones que continuarán celebrando lo mejor del talento nacional.