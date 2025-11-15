DNCD incauta 484 paquetes de cocaína frente a las costas de Pedernales

Las autoridades dominicanas, en una acción coordinada sin precedentes, incautaron 484 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales.

El vocero del organismo antinarcótico, Carlos Devers, en rueda de prensa, dijo que en el operativo fueron detenidos Pedro José cabrera y José Vasquez, a quienes en las próximas horas se le conocerá medida de coerción en la jurisdicción de Pedernales, por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Manifestó que el operativo se realizó en el marco de la recién iniciada Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear), una iniciativa del Comando Sur de los Estados Unidos.

Informó que en el despliegue participaron activamente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), con el apoyo estratégico de la Administración de Control de Drogas (DEA) y bajo la coordinación del Ministerio Público.

Indicó que esta incautación representa el primer resultado concreto de la "Operación Lanza del Sur", anunciada horas antes por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en el despliegue de fuerzas en el hemisferio occidental junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South).

Sostuvo que las unidades de inteligencia activaron de inmediato un amplio operativo combinado por aire, mar y tierra tras recibir informes sobre una embarcación con un cargamento importante que se acercaba a las costas dominicanas desde Sudamérica.

Señaló que tras varias horas de intenso seguimiento, los equipos lograron interceptar la embarcación a varias millas al sur de Isla Beata.

La nave, una lancha rápida (tipo Go Fast) sin nombre ni matrícula, fue abordada encontrando a dos hombres de nacionalidad dominicana y 18 sacos que contenían los 484 paquetes de la presunta droga, envueltos en cintas adhesivas con distintos logotipos.

Indicó que la lancha, de 27 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza cada uno, también contenía cinco garrafones de combustible, dos dispositivos GPS, un teléfono celular, una lona, agua y comestibles, que fueron ocupados como evidencias.

“El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación exhaustiva sobre esta frustrada operación de narcotráfico”, adujo el vocero de la DNCD.

Destacó que este éxito reafirma el compromiso y el liderazgo de la República Dominicana en la lucha y persecución contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Los paquetes decomisados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para el análisis correspondiente que determinará el tipo y el peso exacto del cargamento.