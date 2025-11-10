Seis muertos en nuevos ataques de EEUU contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico

Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones "que transportaban narcóticos", con tres personas a bordo cada una. "Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", precisó.