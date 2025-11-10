Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
EE.UU.

ataques

Seis muertos en nuevos ataques de EEUU contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico

Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington

Esta captura de pantalla de un video publicado por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en su cuenta de Twitter el 6 de noviembre de 2025, muestra lo que Hegseth describe como un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada.

Esta captura de pantalla de un video publicado por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en su cuenta de Twitter el 6 de noviembre de 2025, muestra lo que Hegseth describe como un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones "que transportaban narcóticos", con tres personas a bordo cada una. "Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", precisó.

Tags relacionados