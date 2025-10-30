Brigada de la Defensa Civil rescata pescador que tenía tres días desparecido en costa de Pedernales

Fue encontrado sano y salvo el pescador y cazador de animales cimarrones que fue dado por desaparecido desde hace tres días en medio de la tormenta Melissa.

El hombre que había generado preocupación entre familiares, fue identificado como Juan Francisco Ángeles González, de 67 años de edad, quien fue localizado en los bosques entre los parajes de Odin y Trudillet del municipio de Oviedo, por una brigada de cinco miembros de la Defensa Civil, auxiliado de miembros del ejército de Republica Dominicana dirigida por Luis Camacho, en representación del equipo de rescate de la entidad de servicios.

González, además de ejercer la pesca en las aguas del mar caribe, se dedica a la cacería de animales cimarrones en el bosque de Pedernales, según la información recibida por las autoridades.

Luego de su rescate en los bosques de los parajes pesqueros Odín y Trudillet, fue trasladado al destacamento del ejército del municipio de Oviedo y transportado al local de la Defensa Civil del municipio cabecera de Pedernales, recibiendo un chequeo médico en el hospital Dr. Elio Fiallo, donde certificaron que se encontraba en buen estado de salud.

El rescatado, al dar su testimonio a las autoridades, dijo que había perdido el rumbo en los bosques, y que se alimentaba con una fruta conocida como cacheo, lo que le permitió sobre vivir por espacio de tres días en medio de las lluvias producto de la tormenta Melissa.