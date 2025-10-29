Autoridades buscan pescador desaparecido desde hace tres días en Bahía de las Águilas

La Defensa Civil inició la búsqueda de un pescador que lleva tres días desaparecido en la zona Pesquera entre el litoral de Bahía de las Águilas y los bancos pesqueros de Lanzazo.

Un reporte del organismo de socorro da cuenta que el pescador a quien identifican como Juan Ángel González, salió hace tres días y desde entonces se desconoce su paradero

Según el informe, el pescador además de ejercer la pesca, se dedica a la cacería de animales cimarrones en los bosques de la zona.

Compañeros de pesca dijeron que Gonzales lleva tres días sin que sus familiares sepan de él, por lo que apelaron a las autoridades para que ayuden a su búsqueda.

Este miércoles en la noche, las autoridades se reunieron con la Armada Dominicana en Cabo Rojo para coordinar su búsqueda, según los datos suministrados por Luis Acosta, de la Defensa Civil.