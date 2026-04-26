Los partidos minoritarios, ¿echados a un lado durante diálogo sobre crisis económica?

A inicios de este mes el presidente Luis Abinader designó una comisión gubernamental para dialogar y lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Hasta el momento esa comisión gubernamental ha realizado cinco reuniones con diferentes sectores y actores, entre ellos gremios empresariales y los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina; sin embargo, durante todo el periplo de conversaciones que ha tenido el Gobierno, un sector de la clase política parece haber quedado ausente.

Los partidos minoritarios, que hasta ahora no son aliados del oficialismo, no han sido convocados ni citados por la comisión dispuesta por el presidente Abinader; ni partidos como el Revolucionario Dominicano (PRD) ni el Reformista Social Cristiano (PRSC) han recibido una invitación; lo mismo pasa con Opción Democrática, Frente Amplio, entre otros movimientos políticos.

Al ser consultados por el LISTÍN DIARIO, varios representantes de estos partidos han señalado que han sido “echados a un lado” debido a su condición de partido minoritario y porque no quieren “escuchar” opiniones contrarias a las que el Gobierno quiere aplicar.

“Nosotros somos un partido ciudadano, cuyos intereses son los de la gente. No nos invitan porque en esos diálogos no le interesa ni escuchar ni aplicar las medidas que le convienen a la ciudadanía”, fue lo manifestado por el exdiputado y presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez.

José Horacio Rodríguez, presidente de Opción DemocráticaLeonel Matos / Listín Diario

De la misma manera opina la excandidata presidencial del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, quien indicó que probablemente la bancada oficialista no quiera tocar “las teclas” que sean planteadas en un eventual encuentro entre ambas partes.

Sin embargo, a pesar de ser dejados fuera, muchos aseguran que lo que está realizando el Gobierno es un “acto de propaganda” que no inspira ninguna “confianza”.

“Lo que nos preocupa es que ese diálogo vaya a ser utilizado como un mecanismo de distracción o de entretenimiento y que no se conozca la magnitud de la crisis que tenemos y que se va a proyectar, yo diría que en los próximos meses y años. Lamentablemente, nosotros no vemos que exista la intención de tener un plan concreto para discutir con todos los sectores y hemos visto que las reuniones que se han celebrado ahora, todos los sectores han dicho de manera muy clara que el gobierno no le ha presentado ningún plan. Entonces, eso crea desconfianza en ese diálogo, lamentablemente”, exclamó el vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán.

Héctor Guzmán es vicepresidente del PRDJorge Luis Martinez/LD

Ese pensar es compartido por José Horacio Rodríguez, quien manifestó que el Gobierno solo busca crear la imagen de que “es uno que escucha” cuando en la practica la realidad es otra.

“Son un ejercicio de propaganda que buscar crear la imagen de que este es un gobierno que escucha y toma en cuenta a los diferentes sectores, pero al final solo sirven para una buena foto y para el gobierno legitimar las decisiones que toma, que son las que le convienen a ellos”, exclamó el exdiputado.

Posibles soluciones

Los consultados por LISTÍN DIARIO compartieron varias de las propuestas que le presentarían a la comisión gubernamental en caso de que se les requiera.

María Teresa Cabrera indicó que propone que se aplique “inmediatamente” la indexación de los tramos salariales del impuesto sobre la renta, teniendo en cuenta la inflación acumulada desde el 2017.

La líder del partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera.Fuente Externa

“Esta omisión ha incrementado de forma efectiva la carga tributaria sobre los trabajadores, desplazándolos a tramos impositivos superiores sin mejoras reales en su ingreso”, argumentó.

De la misma manera señala que se deben de revisar las exenciones fiscales en sectores privilegiados como el turismo y las zonas francas, que han alcanzado niveles significativos de rentabilidad.

“La racionalización de estos incentivos permitiría ampliar el espacio fiscal sin afectar a los sectores más vulnerables, por ejemplo una leve reducción del gasto tributario en un equivalente 0.07% del PIB, representa una disponibilidad de 5 mil millones de pesos”, explicó.

La excandidata presidencial invitó a renegociar el contrato con Barrick Gold, a fin de garantizar una mayor participación del Estado dominicano en los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales.

“Esto contribuiría a fortalecer los ingresos públicos en un momento de alta incertidumbre internacional. La renegociación tiene potencial de aportar recursos extraordinarios que en el escenarios más conservador podrían aportar 3 mil millones de pesos según los expertos”, afirmó.

Otra de las medidas que propone es la reducción temporal del ITBIS en bienes esenciales, como medida de alivio, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario sobre los hogares dominicanos; además de la racionalización del gasto público, superfluo y no prioritario.

“Por ejemplo, solo en publicidad la reducción del 60%, equivaldría a 6 mil millones de pesos, que el gobierno puede reorientarlos a programas y a apoyar sectores productivos estratégicos”, manifestó.

Mientras que Opción Democrática aprovechar el momento para “invertir agresivamente” en la transición hacia energía renovable que nos dará soberanía energética, activación económica y estabilidad frente a un ambiente internacional cada vez más convulso.

“El viento, sol, olas, biomasa, biogas, biodiesel. Ahí está el futuro de una RD próspera, limpia y autónoma”, añadió José Horacio.

El mismo indicó que se necesitan medidas orientadas a que el ajuste no recaiga exclusivamente sobre la población que incluyen.

“Medidas como la reducción del gasto en publicidad gubernamental, eliminación de exoneraciones a legisladores, revisión de incentivos fiscales, incluyendo posibles impuestos al sector turístico, retiro de vehículos de alto consumo de las instituciones públicas, implementación de incentivos y subsidios para la instalación de paneles solares”, señaló el presidente de Opción Democrática.

Aún hay oportunidad

A pesar de lo expresado, ninguno de los partidos consultados por este escrito rechazó la idea de acceder a una reunión con esa comisión, en caso de ser solicitados.

Luego de que culminará el dialogo con representantes de la comunidad evangélica, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, indicó que en el transcurso de las próximas semanas se seguirán realizando reuniones, incluyendo con otros partidos políticos.

"Estas reuniones son constantes, tendremos el lunes otra reunión con parte importante del liderazgo sindical del país y continuaremos viendo sectores empresariales, políticos, sindicales y espirituales y evidentemente, con el paso de los días, continuaremos realizando los anuncios necesarios para seguir sobrepasando la crisis", exclamó Lovatón.

Hasta el momento la comisión gubernamental ha realizado unas cinco reuniones con diferentes sectores de la sociedad, por órdenes del presidente Abinader.

La primera fue con representantes de los diferentes gremios empresariales, realizada en la sede del Ministerio de Hacienda.

La segunda fue con el expresidente Danilo Medina en la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); la número tres se realizó en Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) con el exmandatario Leonel Fernández. La penúltima reunión fue con La Conferencia del Episcopado Dominicano.