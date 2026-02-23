Arranca la carrera de los ocho presidenciales del PLD

La carrera por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arrancó el domingo, luego de que el Comité Central presentara ocho aspirantes que se medirán en una consulta interna con miras a ser el candidato para las elecciones de 2028.

Desde el Club San Carlos, el Comité Central del PLD celebró su primera reunión ordinaria de este año, encabezada por su presidente, Danilo Medina. La reunión se postergó por unos 30 minutos.

En principio, tres dirigentes del PLD ya habían manifestado su interés de participar en el proceso: Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Charles Mariotti.

El PLD los confirmó el domingo, junto a otros cinco dirigentes: Gonzalo Castillo, Ramón Ventura Camejo, Luis de León, Manfred Mata y Mario Bruno Gonzales.

“Estos ocho compañeros son los aspirantes aprobados por el Comité Central en la reunión de hoy”, informó el secretario del partido, Johnny Pujols, quien estuvo acompañado de la comisión que ha trabajado las aspiraciones presidenciales, integrada por Andrés Navarro, Rubén Bichara, Margarita Pimentel y Robert de la Cruz.

En rueda de prensa, Pujols indicó que en el último trimestre de este 2026, el PLD elegirá un “único aspirante” a través de una consulta dirigida a dominicanos que no estén en otro partido político.

El 80.73% de la matrícula del Comité Central estuvo presente en la reunión.

Sin embargo, dos figuras presidenciales importantes del PLD no participaron: Abel Martínez y Gonzalo Castillo.

La postulación de Castillo a la candidatura presidencial se hace oficial luego de que en febrero de 2025, el propio exfuncionario enviara una carta a las autoridades del partido morado solicitando no ser incluido en las discusiones internas sobre posibles precandidaturas presidenciales.

Más tarde, en agosto, el exministro de Obras Públicas mostró una posición más abierta, al asegurar a un reportero que a pesar de que no tenía intenciones de aspirar en el momento, “a dos años de distancia”, era imposible decir qué hechos pudieran cambiar.

Semanas después de estas declaraciones, el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, anunció que Castillo se postularía a la candidatura presidencial por el PLD, tras ser motivado por una parte de la base morada.

Gonzalo Castillo participó en las elecciones de 2020, como candidato a la presidencia de la República por el PLD. Castillo fue derrotado por el entonces candidato y actual presidente, Luis Abinader.

Paralelamente a sus aspiraciones, Gonzalo se enfrenta a un proceso judicial que se encuentra en fase preliminar.

El exfuncionario es uno de los principales implicados en un caso de supuesta corrupción administrativa y es acusado de distraer 19,000 millones del Estado en la compra de terrenos declarados en utilidad pública y en la supuesta extorsión a bancas de loterías.

Por el caso, Castillo estuvo bajo arresto domiciliario como medida de coerción y actualmente tiene impedimento de salida y pago de garantía económica.

Sin Abel Martínez ni Juan Ariel Jiménez

Desde el jueves, Abel Martínez informó que no participaría en la consulta interna de la organización política.

Martínez pidió ser retirado de la lista de aspirantes, al considerar que lo que pretende realizar el partido de la estrella amarilla violaría lo instituido tanto en las leyes electorales como en la Constitución Dominicana.

Además, aseguró en una publicación en su cuenta de X que “no validaré procesos que traicionen nuestros principios”.

“Mi compromiso con el PLD y la patria es inquebrantable. No me mueve la ambición, sino la responsabilidad histórica. No validaré procesos que traicionen nuestros principios. Con reglas claras y plena legitimidad alcanzaremos la victoria en 2028. Prefiero la soledad de la coherencia antes que el aplauso de la contradicción”, escribió el dirigente peledeísta.

Otra ausencia en la lista que presentó el Comité Político fue la de Juan Ariel Jiménez, quien ocupa una de las vicepresidencias del partido y ha sido mencionado como uno de los que debería ser la nueva cara del PLD.

Sin embargo, Johnny Pujols comunicó en la rueda de prensa que Jiménez dijo “que en el mes de junio, más adelante, se va a pronunciar al respecto”.

El exministro de Economía, no ha hablado sobre esas propuestas de manera pública.

En la línea de dirección participaron junto al presidente Danilo Medina, Johnny Pujols, Margarita Cedeño, Jaime David Mirabal, Temístocles Montás, Yvan Lorenzo; Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Radhamés Camacho, Ramón Monchi Fadul, entre otros miembros.