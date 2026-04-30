Centro médico Guadalupe conmemora 80 años

La gerencia del Centro Médico Guadalupe celebró ocho décadas dedicadas a la salud de los dominicanos desde el sector privado, tiempo que sus ejecutivos aprovechan para renovando su compromiso institucional de seguir cuidando con calidez y excelencia a la comunidad de la provincia Espaillat y todo el país.

El acto reunió a médicos, directivos, colaboradores y aliados estratégicos, en una jornada que combinó el reconocimiento a su trayectoria con una visión clara hacia el crecimiento institucional.

Durante su intervención, Ricardo Rojas, presidente del centro, destacó que la esencia de la institución se mantiene intacta a lo largo del tiempo, enfocada en servir, cuidar y acompañar a la comunidad con calidez y excelencia.

En ese contexto, anunció la construcción de una nueva torre hospitalaria, destinada a ampliar la capacidad de atención con mayor infraestructura y tecnología, así como el desarrollo de la Estancia Guadalupe Care Center, un espacio que integrará servicios especializados bajo un enfoque de atención integral.

“El país contará con una institución que eleva los estándares de atención y aporta valor al sistema de salud”, expresó Rojas, quien subrayó que estas iniciativas también buscan consolidar a Moca como un referente nacional en servicios médicos.

La actividad incluyó un homenaje a figuras clave en la historia del centro, encabezado por Gina Rojas, vicepresidenta del Consejo de Administración, quien al entregar los reconocimientos, resaltó el legado de quienes han sido pilares en su evolución.

Luly Ferreira y Luis Felipe RojasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Daniel Rojas, Fernando Rojas y Enrique RojasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES