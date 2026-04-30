Alcaldía de Miami-Dade y Consulado dominicano en Miami reconocen a Giannina Azar

La destacada diseñadora dominicana Giannina Azar fue reconocida como “Visitante Distinguida” por el Condado de Miami-Dade, durante un acto celebrado en la sede del Consulado General de la República Dominicana en Miami, donde también se proclamó oficialmente el “Día de Giannina Azar”. Esta doble distinción resalta sus 45 años de trayectoria y su aporte trascendental a la moda latinoamericana.

La ceremonia estuvo encabezada por el cónsul general interino Gilberto Minaya, quien expresó su orgullo por recibir a la diseñadora y subrayó su rol como embajadora del talento dominicano en escenarios internacionales. Minaya estuvo acompañado por la vicecónsul Claudia Sánchez.

El diplomático agradeció a Latin Business Network y RoseMaryNews, así como a sus representantes Ysabel Borden y Rose Mary Santana, por gestionar la entrega del reconocimiento por parte del Condado de Miami-Dade, encabezado por la alcaldesa Daniella Levine Cava.

Durante el acto, Rose Mary Santana resaltó la labor filantrópica de la diseñadora y su influencia en la industria global, mientras que Ysabel Borden valoró el respaldo de la Alcaldía de Miami-Dade para hacer posible esta declaratoria.

Al recibir la distinción, Giannina Azar expresó su profunda gratitud:

“Es un honor recibir este reconocimiento en la sede de mi país en Miami. Gracias a todas las entidades que lo hicieron posible y a la Alcaldía de Miami-Dade, donde por años he trabajado en favor del crecimiento de la industria de la moda con un firme compromiso filantrópico. Este es un día inolvidable que llevaré siempre en mi corazón”.

Azar también reconoció la labor del Consulado, en la persona del licenciado Minaya y su equipo, así como el apoyo de RoseMaryNews, Latin Business Network, Ysabel Borden, Rose Mary Santana, Hugo Chávez y demás colaboradores presentes.

El evento reunió a personalidades destacadas como Sheila Minaya, Diego Minaya, Martha Sang y ejecutivos del Hotel Dua Miami, Autograph Collection, entre ellos Omar Quiñónez, Devaught Linton y Melani Fillion, quienes ofrecieron un brindis especial para cerrar la celebración.