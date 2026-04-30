STEN aterriza en República Dominicana

Representantes de la multinacional española STEN, anunciaron su entrada al mercado dominicano, con una propuesta orientada a transformar los procesos constructivos mediante mayor eficiencia, optimización en obra y altos estándares de calidad estructural.

El acto de presentación tuvo lugar en el Hotel Aloft Santo Domingo Piantini, en un encuentro que reunió a actores clave del sector construcción, aliados estratégicos, clientes potenciales y medios especializados, en un ambiente alineado con la visión innovadora de la empresa.

Como parte de la experiencia, los asistentes recorrieron un showroom con estructuras a escala real, donde STEN presentó sus sistemas de encofrado y andamiaje, evidenciando cómo estos permiten agilizar los tiempos de ejecución, mejorar la seguridad en obra y optimizar recursos.

Xavi Castelló, gerente general de STEN, resaltó que la compañía, con 43 años de trayectoria y origen en Barcelona, llega al país con un enfoque colaborativo. “Nuestro objetivo es aportar valor, pero también aprender del mercado local. Las mejores soluciones se construyen junto a quienes están en obra cada día”, expresó.

Por su parte, Laura Gómez, Business Development Manager para República Dominicana, subrayó que la empresa busca posicionarse más allá de un proveedor tradicional, apostando a convertirse en un socio estratégico que acompañe a sus clientes en la evolución de sus proyectos.

El evento concluyó con las palabras de Víctor Comeche, director de marketing, quien agradeció la participación de los asistentes y destacó la importancia de generar espacios que impulsen la innovación y fortalezcan las relaciones dentro del sector.