Gonzalo Castillo buscará ser candidato presidencial del PLD nuevamente
A través de una carta, Castillo informó al Comité Central que aceptaba ser inscrito como aspirante presidencial para participar en la consulta interna del partido.
De manera oficial, Gonzalo Castillo buscará aspirar nueva vez por la presidencia de la Republica con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La información fue dada por el secretario del PLD, Johnny Pujols luego de que se celebrara la primera reunión ordinaria del Comité Central en el Club San Carlos.
Gonzalo Castillo participó en las elecciones del año 2020, como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana.
De lado de sus aspiraciones, Gonzalo se enfrenta a un proceso judicial que se encuentra en juicio preliminar.
En marzo de 2023, Castillo fue detenido por unidades de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por figurar junto a otros funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, como parte de un presunto entramado de corrupción que estafó a Estado con más de 19 mil millones de pesos.