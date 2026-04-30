Muere Juan Cristóbal Sforzina, hijo de Josemith Bermúdez, actriz venezolana fallecida en 2021

La muerte del hijo de la actriz y animadora venezolana Josemith Bermúdez, fallecida en 2021 a causa de cáncer de ovario, ha causado conmoción en redes sociales. Se trata de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, quien falleció este miércoles a los 16 años.

Aunque se desconocen las circunstancias en las que se produjo el deceso del adolescente, el periodista Luis Olavarrieta, íntimo amigo de Josemith, pidió respeto para la familia ante los rumores que apuntan a un supuesto suicidio.

"Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario", publicó Olavarrieta en Instagram.

En 2017, un año después de ser diagnoticada, Josemith Bermúdez reveló durante una entrevista con la comunicadora Shirley Varnagy que no quería lidiar con la enfermedad frente a su hijo, por lo que decidió pedirle a su expareja, el odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, que se lo llevara a vivir con él.

“Yo le decía a Juan Cristobal: ‘Yo no quiero que Juan Cristóbal me recuerde así en la cama. Yo no quiero que me recuerde, que me vea que no puedo ni pararme’. Era duro para él y me decía: ‘Es su realidad’ y yo digo: ‘Pero no quiero que él le tenga miedo a la vida’”, declaró.

Al momento de su muerte, Juan Cristóbal vivía en Cancún, México, junto a su padre y su madrastra.

La escuela Lawrence School, donde estudiaba Juan Cristóbal, emitió un mensaje de condolencias para los familiares de su alumno.

"La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz", dice.