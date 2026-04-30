Champagne Taittinger fortalece su presencia en RD

Representantes de Champagne Taittinger continúan fortaleciendo su presencia en República Dominicana con la presentación de Domaine Evremond, su más reciente proyecto, introducido por el CEO de la empresa, Clovis Taittinger, quien por primera vez visitó al país.

Durante su estadía, el ejecutivo desarrolló una agenda que incluyó encuentros con clientes, aliados estratégicos y medios de comunicación, consolidando la relación de la maison con el mercado local.

De la mano de United Brands, se llevaron a cabo experiencias tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, concebidas como espacios exclusivos donde la elegancia, la hospitalidad y el cuidado por los detalles marcaron cada momento.

En estos encuentros, Taittinger compartió la visión que impulsa la evolución de la casa, resaltando la excelencia, la herencia familiar y la innovación como pilares esenciales de su identidad.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de Domaine Evremond, un proyecto que representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la maison.

“Domaine Evremond refleja nuestra forma de evolucionar, explorando nuevos territorios sin perder la identidad que nos define como maison familiar”, expresó Clovis Taittinger.

Con más de 200 años de historia, Taittinger se ha consolidado como una referencia global en su categoría, con presencia en más de 150 países y un legado familiar que continúa guiando su crecimiento.

José Jiménez, presidente de United Brands, destacó “Aquí apostamos por crear experiencias memorables que fortalezcan la conexión entre las marcas y sus audiencias en el mercado dominicano”.

La visita de Clovis Taittinger representa un hito en la relación de la maison con República Dominicana, reafirmando su compromiso con el país y su visión de futuro en la región.