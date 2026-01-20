¿Quien fue Manuel Rivas, el fallecido exdirector de OMSA vinculado a la muerte de Yuniol Ramírez?

El exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, falleció este lunes, de causas aún no reveladas.

Rivas, oriundo de la comunidad de Postrer Río al sur del país, fue un exfuncionario y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Oeste y, en esa demarcación, aspiró en más de una ocasión para ser alcalde.

Intentó ser candidato del partido morado en Santo Domingo en las elecciones de 2010, pero perdió la elección interna ante José Andujar.

Luego, Rivas probó otra vez en 2016, pero en esa ocasión vio sus intenciones frustradas por el acuerdo de su organización política con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

También fue miembro del Comité Central del PLD.

En 2016 dirigió el movimiento Unidos Todos, en apoyo a la reelección del entonces presidente Danilo Medina.

EDUCACIÓN

Fue profesor de Física y Matemáticas de manera voluntaria en 1973, en un liceo de su comunidad.

En diciembre de 1974 ingresó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a cursar la carrera de Ingeniería Civil, graduándose en 1982.

Durante sus estudios fue monitor de Cátedra de Topografía y de Física de la Facultad de Ingeniería de la UASD.

OMSA y vinculación a muerte de yuniol

Medina, a través del decreto No. 461-12, nombró a Rivas en agosto de 2012 como director de la OMSA, cargo que mantuvo por cinco años, hasta su vinculación con la muerte del catedrático y abogado, Yuniol Ramírez.

Exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas. Foto de archivo LD.

Por el caso fue enviado a prisión preventiva, condición que posteriormente.

Luego, en 2022, fue exonerado de responsabilidad penal por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional