Fallece exdirector de la OMSA, Manuel Rivas

El exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, falleció la tarde de este lunes por causas aún desconocidas.

La información fue confirmada por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al cual pertenecía, quienes adelantaron que hasta el momento, los familiares no han dado detalles sobre cuáles serán las honras fúnebres.

Rivas fue el titular de la OMSA desde agosto del 2012 hasta el 2017, cuando fue implicado en el asesinato del profesor universitario, Yunior Ramirez, en búsqueda de ocultar presuntos casos de corrupción administrativa.

El exfuncionario fue condenado a dos años, sin embargo en febrero del pasado del 2025, la Suprema Corte de Justicia absolvió la condena y lo declaró inocente al establecer el tipo penal por el cual fue juzgado, no constituye un hecho punible.

La muerte del exdirector de la OMSA ha generado pesar dentro de las filas del expartido oficialista.

"Un profundo pesar nos embarga al comunicar la infausta noticia del fallecimiento del lider y compañero Ing. Manuel Rivas. Los horarios de actos fúnebres serán comunicados en lo adelante. ¡Que la tierra le sea leve, líder natural de Santo Domingo Oeste!", comunicó Dilen Montero, dirigente peledeísta en su cuenta de X.