"Estamos sobrepasando muchas vicisitudes": Gobierno dice adopta sugerencias ante crisis económica

El Gobierno dominicano recalcó que el "plan y medidas especiales" que han ido implementando para mitigar la crisis económica originada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán ha funcionado debido a que ha logrado que el país haya sobrepasado "varias vicisitudes" en las últimas semanas.

Tras una reunión de la comisión gubernamental con representantes de la iglesia evangélica, el ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, manifestó que debido a esa ejecución del plan, del cual aún no se han dado detalles mayores, ha aportado a que la economía de República Dominicana haya crecido "en un cinco por ciento" durante el mes de marzo.

"Dentro de esta crisis, el plan está funcionando, está dando resultados. Hemos podido palear la inflación; hemos podido crecer, hemos podido proteger el tejido productivo nacional", manifestó Lovatón quien señaló que ese referido mes de marzo también fue "el de mayor exportación en la historia del país".

Lovatón indicó que no se pueden "adelantar" a los acontecimientos, pero que la buena aplicación de las medida ha ayudado para que se sobrepasen "muchas vicisitudes".

"Tenemos que ir con mucha prudencia y con pie de plomo, pero estamos sobrepasando muchas vicisitudes y tuvimos uno de los crecimientos más importantes en los últimos 17 meses en marzo pasado que habla muy bien del Gobierno", explicó Lovatón.

Resultados de los encuentros

La comisión gubernamental, por instrucciones del presidente Luis Abinader, hasta el momento ha celebrado unas cinco reuniones con miembros de diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluyendo la oposición política y los gremios empresariales, en donde han escuchado varias propuestas.

De acuerdo con declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el Gobierno ha ido incorporando varias de las propuestas que les han sido presentadas.

"En cada reunión de estas obtenemos ideas o visiones adicionales a las que ya tenemos desarrolladas; en una de las reuniones sostenidas, nos propusieron que para los renglones de financiamiento a la pequeña y mediana empresa al sector agrícola les pudiéramos fortalecer los efectos de financiamientos y lo estamos haciendo. En cada reunión de estas, sacamos u obtemos alguna mirada que nos llama a detenernos y a incorporarla", argumentó Paliza.

Reuniones seguirán

Ambos señalaron que la comisión gubernamental continuará con su misión de seguir dialogando con los diferentes sectores y que el próximo lunes sostendrán una reunión con el sector sindicalista.

"Estas reuniones son constantes, tendremos el lunes otra reunión con parte importante del liderazgo sindical del país y continuaremos viendo sectores empresariales, políticos, sindicales y espirituales y evidentemente, con el paso de los días, continuaremos realizando los anuncios necesarios para seguir sobrepasando la crisis", exclamó Lovatón.