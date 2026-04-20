Policía busca a “Macho” señalado como autor de estocada a chofer en Santiago

El principal señalado de haber causado la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura, permanece prófugo, de acuerdo a lo planteado por la fiscal titular de Santiago, Kirsa Abreu.

La Policía Nacional identificó a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, como el presunto autor del ataque con arma blanca ocurrido el pasado 17 de abril en el área de parqueos del Palacio de Justicia de Santiago, tras una persecución vinculada a un incidente de tránsito.

Aunque el Ministerio Público informó que solicitará medidas de coerción contra siete de los implicados en el ataque —atribuido a una turba de motoristas—, la propia fiscal titular reconoció que existe un involucrado contra quien aún no se ha presentado dicha solicitud.

“Falta una persona que está individualizada, pero que todavía no ha sido arrestado, pero vamos a solicitar medidas para 7 de los motoristas”, expresó la magistrada Kirsa Abreu.

En medio de este escenario, el abogado Russel Aracena, representante de dos de los implicados, afirmó que “el principal imputado no está en el expediente y es una persona que está vinculada a otros hechos de sangre”, cuestionando la forma en que se ha estructurado el proceso hasta el momento.

De acuerdo con la hija de la víctima, Abreu Quezada recibió dos estocadas en el miembro inferior derecho durante la agresión.

Por el momento, el Ministerio Público no ha establecido si integrará más adelante al principal señalado dentro del proceso en curso o si se conocerá una solicitud de medida de coerción independiente en su contra en caso de que sea detenido.

A esto se suman denuncias de la defensa de algunos involucrados, que cuestionan actuaciones del Ministerio Público, incluyendo la presunta liberación irregular de dos de los detenidos, lo que añade mayor presión a un caso que ha generado amplio interés público.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en contra de los siete motoristas apresados por su vinculación con el asesinato de Abreu Quezada. Según la fiscal titular, los principales tipos penales que se les imputarían son asesinato, asociación de malhechores y otros delitos que puedan ser individualizados conforme avance la investigación.