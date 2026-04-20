"Policía, me quieren matar": el grito que nadie escuchó antes de que apuñalaran a Deivy Abreu en Santiago

"Me quieren matar aquellos. Me quieren matar. Policía, me quieren matar", con voz quebrada, y desesperado, Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, buscaba en las autoridades un espacio de protección mientras era perseguido, en sus últimos momentos antes de ser agredido y fallecer en un hospital de Santiago.

En un video que circula en redes, se escuchan los gritos de quien fungía como chofer de un camión compactador de una empresa recogedora de basura y fue agredido por varios motoconchistas tras un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió el viernes 18 de abril durante su jornada laboral, cuando el vehículo pesado que conducía tuvo un roce con una motocicleta. A pesar de haber resultado en un accidente de tránsito sin heridos, se desató una reacción violenta en cadena. Un grupo de motoconchistas lo persiguió por las calles de Santiago.

De acuerdo con la Policía Nacional, en medio de la agresión la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad debieron intervenir. Fue asistido posteriormente por unidades del Sistema 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atención médica.

No obstante, antes de llegar allí, habría pasado por un cuartel policial donde, supuestamente, no obtuvo ningún tipo de ayuda.

Ocho arrestados

La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas implicados en la persecución. Aunque el grupo actuó en conjunto, solo uno de los detenidos es señalado como el autor directo de la herida de arma blanca que provocó la muerte de la víctima. Los demás habrían participado en la persecución y agresión colectiva.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el Ministerio Público presentará cargos preliminares por asesinato contra los responsables.

En sus declaraciones, la magistrada fue más allá del caso puntual: advirtió que el hecho refleja una "realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50 % de los homicidios se relacionan con conflictos sociales."

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también se pronunció este domingo. Aseguró que el crimen "no quedará impune."