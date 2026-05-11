Película dominicana 'Olivia & las nubes' gana Premios Platino a mejor película de animación

La película brasileña 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') y la serie argentina 'El Eternauta' fueron este sábado las triunfadoras de los XIII Premios Platino, que se celebraron en el parque Xcaret, Riviera Maya (México), con siete galardones la cinta y ocho la serie.

CATEGORÍAS DE CINE

-Mejor película iberoamericana de ficción:

'O Agente Secreto' ('El agente secreto', Brasil).

-Mejor comedia iberoamericana de ficción:

'La cena' (España).

-Mejor dirección:

Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor guión:

Kleber Mendonça Filho, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor interpretación masculina en cine:

Wagner Moura, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor interpretación femenina en cine:

Blanca Soroa, por 'Los domingos' (España).

-Mejor película de animación:

'Olivia & las nubes' (República Dominicana).

-Mejor película documental:

'Apocalipse nos Trópicos' (Brasil).

-Opera prima de ficción iberoamericana:

'Sorda' (España).

-Mejor actor de reparto:

Álvaro Cervantes, por 'Sorda' (España).

-Mejor actriz de reparto:

Camila Pláate, por 'Belén' (Argentina).

-Mejor dirección de fotografía:

Mauro Herce, por 'Sirat' (España).

-Mejores efectos especiales:

Pep Claret, por 'Sirat' (España).

-Mejor dirección de Sonido:

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat' (España).

-Mejor música original:

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor dirección de Arte:

Thales Junqueira, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Mejor montaje:

Eduardo Serrano y Matheus Farias, por 'O Agente Secreto' (Brasil).

-Premio al Cine y Educación en Valores:

'Belén' (Argentina).

-Mejor diseño de vestuario:

Helena Sanchís, por 'La cena' (España).

-Mejor maquillaje y peluquería:

Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por 'El cautivo' (España).

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN:

-Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana:

'El eternauta' (Argentina).

-Mejor interpretación masculina en serie de televisión:

Ricardo Darín, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor interpretación femenina en serie de televisión:

Paulina Gaitán, por 'Las muertas' (México).

-Creador de miniserie o teleserie:

Bruno Stagnaro, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor serie de larga duración:

'Beleza Fatal' (Brasil).

-Mejor actriz de reparto:

Andrea Pietra, por 'El eternauta'.

-Mejor actor de reparto:

César Troncoso, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor música original:

Federico Jusid, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor montaje:

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejores efectos especiales:

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por 'El eternauta' (Argentina).

-Mejor dirección de Arte:

Pepe Domínguez del Olmo, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor dirección de Sonido:

Daniel de Zayas, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor dirección de Fotografía:

Álex Catalán, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor diseño de Vestuario:

Fernando García, por 'Anatomía de un instante' (España).

-Mejor maquillaje y peluquería:

Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por 'Menem' (Argentina).