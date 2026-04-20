Fijan para miércoles medida de coerción contra siete motoristas por muerte de Deivy Carlos Abreu

El Juzgado de Atención Permanente de Santiago fijó para este miércoles 22 de abril el conocimiento de la medida de coerción contra siete motoristas implicados en el homicidio de Deivy Carlos Abreu Quezada.

El tribunal pautó para las 9:00 de la mañana la audiencia en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas (Homicidios), solicita la imposición de prisión preventiva.