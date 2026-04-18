Fallece chofer de camión recolector tras ser atacado por motoristas en Santiago

Un chofer de un camión recolector de desechos sólidos falleció tras ser apuñalado por un grupo de motoristas en Santiago.

El incidente se produjo luego de una persecución que culminó en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago.

La víctima fue identificada como Deity Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien fue interceptado por una turba de motoconchistas que lo perseguían tras un presunto accidente de tránsito en el que el hoy occiso habría impactado a un motorista antes de intentar abandonar la escena.

En un video que circula en las redes sociales, se observa el momento en que Abreu Quezada ingresa al recinto del Palacio de Justicia buscando refugio; sin embargo, al verse obligado a detener la marcha, fue alcanzado por sus agresores, quienes le propinaron las heridas que le ocasionaron la muerte.

Kiara Michel Abreu, hija de la víctima, confirmó que el principal atacante se encuentra bajo custodia policial. Al tiempo de lamentar el suceso, exigió a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables del ataque que le quitó la vida a su padre.