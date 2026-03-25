Jean Andrés Pumarol fue ingresado en una clínica psiquiátrica

Jean Andrés Pumarol, el joven que le arrebató la vida a Ivonne Handal Abugabir, mujer de 70 años mientras estaba en su casa y que hirió a varias personas en julio de 2025, ha sido ingresado en un centro de salud mental.

El anuncio fue hecho por sus padres Willy Pumarol también conocido como Guillermo Pumarol; y Johanna Fernández.

Dijeron que lo ocurrido les ha marcado fuertemente, desde el punto de vista de padres y seres humanos sus corazones han sido heridos por el trágico suceso de una forma que ni siquiera puede ser puesta en palabras. Extendieron su solidaridad con la familia de Handal, así como respeto y oraciones por el gran dolor por el que tienen que atravesar los familiares de la ultimada.

Declararon que atraviesan momentos muy difíciles, que no solo son los juicios sino que también les ha impactado las críticas.

“Nuestra familia también enfrenta momentos muy difíciles, incluyendo juicios y críticas públicas basados en conjeturas e informaciones que no necesariamente son ciertas. Sin embargo, el hecho cometido por nuestro hijo, en medio de un ataque psicótico, ha sido tan horrendo y doloroso que incluso esas críticas las entendemos y las asumimos con humildad, aferrados a Dios”, añadió el padre del atacante.

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Fernández expuso que su hijo Jean Andrés ha batallado con una enfermedad mental que ha recorrido un camino de estabilidad y recaídas en los últimos nueve años. Afirma que por su parte como familia no lo han soltado, se han encargado de atenderlo, medicarlo y proceder con los seguimientos correspondientes con los profesionales de la salud mental.

“A partir de hoy, y procurando su salud y su estabilidad, Jean André ha sido ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá recibiendo el tratamiento correspondiente”, expresó la madre de Jean Andrés.

Reiteraron el apoyo en combinación de la fe a Dios a la familia de la fallecida Ivonne, a los vecinos que no solo fueron testigos sino que algunos fueron afectados y a todas las personas que se encuentran destrozadas.

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“También les pido, con humildad, a la sociedad dominicana que acompañe a ambas familias con respeto, sensibilidad y prudencia. Hay heridas demasiado profundas que solo pueden sostenerse con fe, compasión, humanidad y siempre con la ayuda de Dios”, finalizó Willy Pumarol.

Sobre el hecho

El 23 de Julio de 2025 Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varios vecinos y provocó la muerte de Ivonne Handal, en el condominio Dorado IV del Ensanche Naco. De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, los daños fueron realizados con un arma blanca.

Entre los vecinos heridos se encuentran Guillermo Pumarol, 62 años, padre del autor; Francisco Texano, vecino, 68; Teresa Fabián Heredia (era quien cuidaba a la fallecida); Griselda Ozuna, de 48 años; y Victoria Heredia, de 36 años.