Familia de Ivonne Handal cuestiona exoneración penal de Jean Andrés Pumarol

La familia de la señora Ivonne Handal Abugabir, quien falleció como consecuencia de las heridas provocadas por Jean Andrés Pumarol Fernández, se quejó este martes de la decisión del tribunal a favor del victimario.

A través de una carta pública firmada por Nancy Handal de Mejía, hermana de la fallecida, la familia de la víctima deplora el “no ha lugar” que exoneró al acusado de responsabilidad penal por el hecho que dejó otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.

“Hoy nos enfrentamos a una decisión judicial que nos deja sin palabras: un “No ha lugar” que impide que el responsable sea procesado, alegando que actuó bajo un brote psicótico”, indica el comunicado.

Handal de Mejía se cuestiona si la vida de su hermana no tiene valor y donde queda la justicia para ella que falleció mientras se encontraba en la seguridad de su hogar cuando fue atacada con el arma blanca.

“Nos preguntamos, con el corazón desgarrado: ¿acaso la vida de mi hermana no tiene valor? ¿Dónde queda la justicia para una mujer buena, que estaba en su hogar, sin hacer daño a nadie? ¿Qué mensaje estamos enviando como sociedad cuando un crimen de esta magnitud no enfrenta las consecuencias que se merece?”, señala.

Entienden la salud mental es un tema delicado que merece atención, pero juzgan no debe convertirse en “un vacío donde la justicia desaparece y las victimas quedan en el olvido”.

“No podemos permitir que la violencia más atroz quede sin consecuencias. No podemos aceptar que el dolor de una familia no tenga peso ante la ley. Por mi hermana, por su memoria, y por todas las victimas que merecen justicia: no nos vamos a callar. Esto no puede llamarse justicia”, finaliza la carta.

La decisión

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.

El magistrado Deivi Timoteo Peguero tomó la decisión tras dictar un auto de no ha lugar en favor del imputado.

Cabe destacar que un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradice la premisa de la defensa, al establecer que el imputado posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.

El incidente ocurrió el miércoles 23 de julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.