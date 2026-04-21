Mbappé y Vinícius sacan al Real Madrid de una racha de 4 derrotas consecutivas

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior anotaron un gol cada uno, y el Real Madrid puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar al derrotar al Alavés por 2-1 el martes, acercándose así al líder de la liga española, el Barcelona.

La victoria en el estadio Santiago Bernabéu dejó al Madrid a seis puntos del Barcelona, que recibe el miércoles al Celta de Vigo, sexto clasificado.

Fue el primer partido del Real Madrid desde su eliminación ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Madrid perdió 2-1 en casa y 4-3 en Alemania en el partido de vuelta. Los dos últimos encuentros de liga del equipo habían sido un empate 1-1 en casa contra el Girona y una derrota 2-1 en Mallorca.

“Nos quedan seis partidos”, declaró el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. “El objetivo es ganarlos todos, pase lo que pase. Cada partido cuenta”.

El Real Madrid tuvo un comienzo lento el martes y la afición del Bernabéu se mostró ansiosa, ya que el Alavés dispuso de algunas ocasiones de gol al inicio del partido. Parte de la afición abucheó al equipo mientras este sufría. También se escucharon algunos abucheos tras el pitido final, después de que el Alavés marcara en los últimos minutos.

Mbappé rompió el empate en el minuto 30 con un disparo que rebotó en un defensor del Alavés y engañó al portero Antonio Sivera. Mbappé, máximo goleador de la liga con 24 goles, no había marcado en un partido de liga desde febrero.

Vinícius aumentó la ventaja del Madrid con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 50. El delantero brasileño no había marcado en sus últimos seis partidos entre club y selección. Fue uno de los jugadores abucheados por algunos aficionados antes y durante el encuentro. Tras marcar, levantó las manos en un gesto que parecía disculparse con la afición, y recibió algunos aplausos desde la grada.

“Vinicius se esfuerza muchísimo, cargando con el equipo sobre sus hombros”, dijo Arbeloa. “No podemos negar su actitud. Nunca se esconde. Siente una profunda conexión con el club, y me alegra cuando la afición lo recompensa con aplausos”.

Eduardo Camavinga, que consiguió su victoria número 150 con el Madrid, también fue blanco de los abucheos de la afición madridista antes y durante el partido.

El Alavés, situado un punto por encima de la zona de descenso, recortó distancias con un gol de Toni Martínez en el tiempo de descuento de la segunda parte.

El Alavés solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de liga. El único triunfo se produjo en marzo contra el Celta de Vigo.

El defensa del Real Madrid y de la selección brasileña, Éder Militão, tuvo que ser sustituido justo antes del descanso por una lesión que, según el Real Madrid, no parecía ser grave.

Otros resultados

El portero español Unai Simón detuvo un penalti y realizó otras paradas clave para ayudar al Athletic de Bilbao, noveno clasificado, a conseguir una victoria por 1-0 contra el Osasuna, que se encuentra en la mitad de la tabla, en casa.

El Mallorca empató 1-1 con el Valencia, que jugaba como visitante.

El Real Betis, quinto clasificado, ganó 3-2 al Girona, undécimo en la clasificación, con gol de Rodrigo Riquelme en el minuto 80.