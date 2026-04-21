¿Y los más pobres?

El amigo lector Miguel Alberto Rodríguez, de San Cristóbal, pregunta qué está sucediendo con los equipos más pobres en nómina de Grandes Ligas en estas tres primeras semanas. Es buen cuestionamiento porque este martes enfocamos a los más ricos y sus resultados, así que es conveniente echar una mirada al otro lado. Veamos los últimos 10 puestos en dinero invertido este año:

NÚMERO 30: Los Marlins de Miami tienen la nómina más baja de este año con apenas US$67 millones (una 6ta. parte de Mets y Dodgers), pero iniciaron muy bien venciendo a los más fuertes. En sus primeros 22 partidos tuvieron 11-12 y se han desvanecido de inmediato. Ellos están señalados para ocupar el último puesto de la División Este.

NÚMERO 29. Con un total de US$73 millones en nómina, los Atléticos (que juegan en Sacramento hasta el 2028), se presentaron agresivos con 12-11, luego de ganarle dos series seguidas a Yanquis y Mets, en Nueva York. Le ganaron dos a los Yanquis y 3 a los Mets.. Sin embargo, no esperen mucho pues también este club debe ser sotanero, en el Oeste de la Americana.

NÚMERO 28: Corresponde a los Ray de Tampa con US$79 millones. Ellos han tenido 12-10, y en algún momento de la semana pasada se colocaron de lideres en el Este. Este club siempre juega buen beisbol, haciendo cosas pequeñas (toques de sacrificio, toques suicidas, corrido de bases, defensa, etc.). Pero también deberán quedar entre 4 y 5 del Este de la Americana.

NÚMERO 27: Los Medias Blancas de Chicago inician con 8-14, pero la situación de este club no es nada buena. Las últimas tres campañas han tenido más de 100 derrotas, incluyendo 121 hace par de años. Todo allí es grave, y su numero está en US$82 millones.. (Por cierto, con ellos debuta este año como coach de primera base José Leger, ex manager de los Gigantes del Cibao y de las Aguilas Cibaeñas).

NÚMERO 26: Los Piratas de Pittsburgh sorprenden con un talento nuevo, confían en el desarrollo rápido de Oneil Cruz, en el crecimiento del mejor pitcher de la Liga Nacional Paul Skenes, y presentan una nueva estrella emergente, el joven short stop Konnor Griffin, a quien han firmado a largo plazo. El equipo tiene numero invertido de US$87 millones y récord de 13-9. No se supone que vayan a play off, pero nadie sabe. Cada año hay una sorpresa en cada liga.

NÚMERO 25: Corresponde a los Guardianes de Cleveland con US$100 millones y marca de 13-11.. Encabezados por José Ramírez, este equipo se las ingenia cada año para ganar alrededor de 90 juegos, y tienen buen manager en la persona de Stephen Vogt.

NÚMERO 24: Los Nacionales de Washington no impactan a nadie, juegan con una inversión de US$107 millones, y han iniciado en negativo, con 10-13., Ahora no tienen jugadores estelares, en bateo ni de pitcheo.. Deberán pelear con los Marlins en la parte baja del Este Liga Nacional.

NÚMERO 23: Los Cerveceros de Milwaukee son los más aventajados, siempre están en play off, y su manager Pat Kelly ha ganado el premio al mejor de la Nacional los dos últimos años. Su nomina es de 107 millones, y su record de 12-9 para los primeros 22 juegos.

NÚMERO 22: Los Rojos de Cincinnati han llegado super comparones y muestran record de 15-8, lideres de la división Central de la Nacional. Presentan un nuevo pelotero, Sal Stewart, que ha iniciado con 8 jonrones, además de la figura de Elly de la Cruz. ¿Es fiebre de primavera o van un poco más allá?

NÚMERO 21: Los Rockies de Colorado es otro candidato a perder 100 juegos, su nomina de US$120 millones y su comienzo está en 9-14.. No se espera mucho de ellos.

NÚMERO 20: Con US$130 millones, los Reales de Kansas City desean regresar a la serie mundial, la misma que ganaron a los Mets en 2015. Ellos tienen el talento del short Bobby Witt Jr., pero necesitan más que eso. Su marca es de 7-16. Muy mala.

OFICIAL: Desde la oficina de los Mets se informa que Juan Soto será activado este mièrcoles ,tal como se había previsto las últimas horas..Aunque yo escribì ayer que “una golondrina no hace verano”, hay jugadores de gran impacto en una alineación y que inciden en sus equipos, como es el caso de Soto. No solamente produce y motiva a sus compañeros, también presiona al contrario a hacer cosas..

BRUJERÍA: Antes del partido del martes en Citi Field un grupo de fanáticos hicieron una ceremonia especial, con fuego y humo, para ahuyentar los malos espíritus, una especie de brujería..Los Mets, con 11 derrotas seguidas, recibían a los Mellizos.¿Ganaron, tuvo efecto el asunto?