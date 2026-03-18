Juez deja en libertad a Jean Andrés Pumarol por asesinar a mujer en el Ensanche Naco

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.

El magistrado Deivi Timoteo Peguero, tomó la decisión tras dictar un auto de no ha lugar en favor del imputado.

Reacciones encontradas

De inmediato, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la víctima, criticó el fallo.

Valerio señaló la contradicción del juez, quien justificó su decisión alegando que el imputado padece problemas mentales, a pesar de que previamente el mismo tribunal había rechazado una solicitud de inimputabilidad.

Por otro lado, el abogado defensor, Richard Martínez, se mostró conforme con la decisión.

Alegó que existe un informe forense que establece que, el día de los hechos, Pumarol se encontraba bajo un brote psicótico, argumentando que ante una enfermedad de tal magnitud no existe culpabilidad penal. Martínez añadió que, tras su salida de prisión, su cliente será trasladado a un centro especializado para recibir tratamiento, aunque no especificó la duración del mismo.

Contradicciones en los informes

Cabe destacar que un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradice la premisa de la defensa, al establecer que el imputado posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.

Detalles del suceso

El incidente ocurrió en julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas.

En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.