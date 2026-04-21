Condenan a 30 años de prisión a policía que encabezaba una red internacional de drogas

Los jueces de un tribunal colegiado del distrito judicial de Santo Domingo Este condenaron a 30 años de prisión a un oficial policial cabecilla de una red de tráfico internacional de drogas a la que en el año 2015 se le ocuparon 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454.060 kilogramos.

Con base en las pruebas aportadas por el órgano acusador, el ex teniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez fue condenado a la pena máxima y al pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Bianca Durán, señala que tras las investigaciones de inteligencia del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público dio inicio a las pesquisas contra la red de tráfico de drogas, compuesta por dominicanos y venezolanos.

La acusación detalla que, producto del seguimiento al grupo criminal, el 17 de marzo de 2015, un equipo coordinado por el Ministerio Público de manera conjunta con miembros del CICC-DNCD, ejecutó órdenes de allanamiento en una aeronave procedente de Venezuela tras arribar al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), procediendo con la incautación de la droga.

En dicha nave, pilotada por Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, venían como pasajeros Jesé Manuel Houtman Fonseca, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian de Jesús Díaz Martín, todos de nacionalidad venezolana, quienes también fueron judicializados por el caso.

Mientras que el exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez se encontraba en las afueras del aeropuerto para proceder con el pago a los que facilitaron la operación.

Al percatarse de la intervención de la DNCD, y los arrestos, el ex oficial policial emprendió la huida, siendo arrestado en el Aeropuerto de Punta Cana.

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo e Ignacio Rojas, demostraron la responsabilidad penal del procesado.

Los jueces del Segundo tribunal colegiado, Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Otros miembros de la red condenados

El Ministerio Público recordó que en el mes de diciembre del año 2019 la Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo condenas de 30, 20, 18 y 5 años de prisión en contra de los otros nueve implicados en la red de narcotráfico dirigida por Lluberes Sánchez.

El Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción condenó a 30 años de prisión a los dos pilotos de la aeronave Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba. En tanto que el ex segundo teniente del Ejército de la República Dominicana (ERD), Jesús Elías Pérez Vásquez, el excapitán ERD Roberto Segura Peña y José Luciano, exagente de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) de puesto en la referida terminal aérea, fueron condenados cada uno a 20 años de prisión.

El tribunal también condenó a 18 años de prisión a Francisco Javier de Paula Mena (empleado de SERVAIR), mientras que los que actuaron de pasajeros, los venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, los tres fueron sentenciados a cinco años de cárcel.

El grupo fue hallado culpable de violar varios artículos de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como también los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.