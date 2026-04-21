¿Qué herencia tuvo Eva Brito de su padre?

Mismo sueño, mismo escenario, pero desde el otro lado de la historia.

En los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, Eva Brito era apenas una niña de ocho años, mirando desde la grada cómo su padre se colgaba una medalla. Hoy, más de dos décadas después, se prepara para subirse en ese mismo escenario con un objetivo claro: que ahora sea él quien observe, quien aplauda, quien viva desde afuera lo que ella sintió entonces.

El punto de partida estuvo allí. En ese recuerdo que no se le borra. Roberto Brito, su padre, conquistaba una presea de bronce en casa, y sin saberlo, sembraba algo más duradero que una medalla. Desde ese momento, Eva entendió el camino que quería recorrer.

Hoy no solo busca competir en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino cerrar un ciclo: cambiar de lugar en la historia que los une, pasar de testigo a protagonista.

La tenimesista, oriunda de Santiago, reconoce que ese recuerdo sigue intacto. Es su referencia, su impulso constante. No como una meta lejana, sino como una escena que quiere reconstruir.

“Nada me motiva más que eso. Por ese recuerdo, que lo llevo tan vivo, fue que decidí ingresar al tenis de mesa. Desde ese momento supe que iba a ser atleta y desde entonces he soñado con ese instante. Él ha sido mi mentor y entrenador desde siempre”, expresó Brito en conversación exclusiva con Listín Diario.

La historia familiar no se limita a Eva. Su padre también formó a su hermana menor, Karla, quien compitió de manera profesional y alcanzó títulos en el Caribe, incluyendo una medalla en dobles junto a ella en Trinidad y Tobago.

“Él se dedicó a enseñarnos. Ha dejado su vida al tenis de mesa y yo decidí seguir sus pasos. Papi es mi superhéroe”, agregó.

Para los Juegos

Como parte de su preparación rumbo a Santo Domingo 2026, Brito viene de competir en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa, donde alcanzó una medalla de bronce tras caer en un partido de siete sets ante la mexicana Clio Bárcenas.El proceso continúa. Este miércoles viajará a Portugal para realizar una base de entrenamientos, afinando detalles de cara al compromiso más importante en casa.

“Voy a luchar cada set, como me caracteriza. Te puedo asegurar que dejaré todo de mí en este evento, no solo por ese recuerdo, sino también porque mi país y el tenis de mesa se lo merecen”, afirmó.

¿Vivir del tenis de mesa?

En medio de su trayectoria, Brito también deja espacio para una realidad que acompaña al deporte. Señala la necesidad de mayor respaldo para los atletas, especialmente en disciplinas que no cuentan con los mismos niveles de exposición o ingresos.

Explicó que, a diferencia de otras ligas como las de béisbol o baloncesto, los tenimesistas no acceden a contratos de gran magnitud, pese a representar al país en escenarios internacionales.

“Siempre hay espacio para mejorar. Aún nos falta organización y de alguna manera un mejor respaldo. Yo estoy bien, pero esa no es la realidad de todos mis compañeros. Yo los instruyo, pero podríamos seguir avanzando”, comentó.

Gran sacrificio

La dominicana detalló los principales esfuerzos que deben hacer los atletas de alto rendimiento cuando dedican su vida al olimpismo.

Brito recordó con tristeza su ausencia durante las bodas de sus padres, así como la de su prima, Laura.

“Es demasiado difícil cuando te tocan base de entrenamientos y solo te tocan ver fotografías. Quiero ser madre y gran tía para mis sobrinos pero me tengo que dedicar a esto. Cuando eres atleta es como si no estuvieras ahí y por ende, esos momentos libres tenemos que aprovecharlo al máximo”, dijo la tenimesista.

Otra medalla

Más allá de la mesa, Brito también construyó su formación académica. Se graduó en desarrollo empresarial y gerencial, y posteriormente completó una maestría en marketing internacional, ambas cursadas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico - recinto de Ponce.

Logros que no cuelgan del cuello, pero que también forman parte de su recorrido.