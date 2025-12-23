La madre de Ramsel, entre lágrimas: "Mi hijo era un muchacho bueno, sin vicios"

La cena navideña de la Asociación de Motoconchistas de Villa Consuelo no terminó con un brindis, sino con el estruendo de más de 30 disparos y el llanto de una madre.

Ramsel Junior García, de 25 años, a quien su barriada definía como "el corazón del lugar", fue ultimado por agentes de la Policía Nacional en un incidente que ha dejado al sector sumido en la indignación y el luto.

Para Yamilca, madre de Ramsel, su hijo era el ejemplo vivo de la superación. "Mi hijo era un muchacho bueno, sin vicios", relató entre lágrimas a reporteros de Listín Diario.

Tras intentar una carrera en el béisbol y no ser firmado, Ramsel no se amilanó: terminó el bachillerato de noche en la escuela Corazón de Jesús, en Villa Juana, y perfeccionaba su inglés por las tardes.

Su meta era clara: matricularse en Contabilidad en la universidad y buscar una beca para estudiar en el extranjero. Su alegría era contagiosa; sus amigos recuerdan cómo llegaba al barrio bailando, contagiando su energía a todos.

"Si no fuera un muchacho de bien, nadie saldría a hablar por él en este barrio", afirmó Randy Santana, amigo de la víctima.

"Botellas contra tiros"

Esa noche del sábado 20 de diciembre, la calma reinaba en la esquina de las calles Respaldo Duarte y Osvaldo Bazil.

Pese a haber moderado el volumen de la música para evitar conflictos, la patrulla policial —presuntamente del destacamento de María Auxiliadora— irrumpió de manera violenta a las 9:20 PM lanzando gas pimienta.

Alex, un vecino que presenció todo desde su segundo piso, describió una escena de caos y falta de control profesional.

"Los chicos tiraron varias botellas para defenderse, pero ¿es lo mismo botellas contra tiros?", cuestionó el testigo, señalando que el comandante a cargo no pudo contener la agresividad de sus subalternos.

El disparo letal, denuncian los familiares, provino de un agente que ocultaba su rostro bajo un pasamontañas.

El caso de Ramsel Junior García se suma a una tendencia alarmante de letalidad policial en la República Dominicana. En lo que va de 2025, la cifra de muertes a manos de agentes ya alcanza los 170 fallecimientos, un incremento drástico frente a los 120 de 2024 y los 68 de 2023.

Clamor de justicia

Mientras el cuerpo de Ramsel permanece en el Instituto Nacional de Patología Forense, el barrio de Villa Consuelo se mantiene en vigilia.

Para los vecinos y familiares, lo ocurrido no fue un intercambio de disparos, sino el uso desproporcionado de la fuerza contra una comunidad que celebraba en paz.

Exigen que la muerte de este joven —estudiante, pelotero y futuro contador— no sea una cifra más en los archivos de la impunidad.

Lo que debía ser un brindis por la vida y el compañerismo terminó en un velatorio.

