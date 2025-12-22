Agentes de la Policía son investigados por muerte de joven en Villa Consuelo

Los agentes involucrados en la muerte de un joven en Villa Consuelo están bajo investigación del Ministerio Público, informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

El hecho ocurrió la noche del sábado 20 de diciembre durante una celebración navideña organizada en una parada de motoconchistas de la comunidad ubicada en el Distrito Nacional.

Pesqueira confirmó que los organismos de control interno de la Policía asumieron las investigaciones y comenzaron las entrevistas al personal involucrado desde ayer.

“Los agentes están bajo investigación, tanto del Ministerio Público como de lo que son los organismos de control interno”, dijo.

“Posteriormente se producirá la individualización de cualquier investigación más profunda que el Ministerio Público desee llevar en relación a este caso”, añadió.

Ransel Junior García, de 25 años, falleció a causa de heridas de bala tras la intervención de una patrulla mixta, integrada por agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.

Pesqueira indicó que las autoridades acudieron al lugar tras recibir denuncias de moradores por la celebración navideña, en la que se registraban “situaciones de contaminación acústica y obstrucción de la vía pública”.

Señaló que por el momento no se pueden ofrecer más detalles sobre lo ocurrido y que será la investigación la que establezca las circunstancias del caso.

En el lugar del conflicto aún yacían al menos 10 casquillos de balas, según constató Listín Diario.

Faride RAFUL se expresa

Más tarde, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el caso está siendo investigado a profundidad y que todos los actuantes del operativo están siendo interrogados.

“Siempre tratamos de profundizar estos casos y, si hay algún indicio de culpabilidad, hacemos el sometimiento debido”, dijo la ministra.

Raful agregó que durante el operativo fueron encontradas pistolas ilegales en manos de ciudadanos presentes en el lugar, por lo que se están investigando todos los elementos relacionados con el hecho.